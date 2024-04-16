托波爾河持續暴漲 俄國庫爾干州大量房屋遭淹沒

俄羅斯官員今天表示，烏拉（Urals）和西伯利亞西南部地區的河流水位持續迅速升高，導致數以百計房屋被淹沒、電力供應中斷，當地居民也被迫緊急撤離。

路透社報導，俄羅斯聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）今天說，在俄國與哈薩克邊界的庫爾干州（Kurgan），托波爾河（Tobol River）沿岸地區有超過300戶房屋和近700個住宅用地遭淹沒。

緊急情況部在Telegram發文稱，「托波爾河的水位正迅速上升」。

庫爾干州官員昨晚指出，首府庫爾干市的電力供應中斷，約有1500名居民受到影響。

該州州長舒姆科夫（Vadim Shumkov）曾說，他預估情況將「非常艱困」，托波爾河水位可能升高至11公尺。

在西伯利亞西南部、毗鄰哈薩克的秋門州（Tyumen）伊信鎮（Ishim），當地居民今天稍早被要求緊急撤離，因為流經該鎮的伊信河（Ishim River）水位暴漲。伊信鎮有6萬5000名居民。

秋門州州長昨晚警告，當地河流水位可能在未來數日達到歷史高點。

在俄國南部烏拉州、西伯利亞西南部及哈薩克北部地區，民眾正設法應對他們有記憶以來最嚴峻的洪患。入冬前已吸飽水份的土地之前遭逢大雨，導致大量冰雪迅速融化。

截至昨晚為止，冰雪融化導致全球第7大河流水系的支流暴漲，並迫使逾12萬5000人離家避難。