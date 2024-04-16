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日本4月28日舉行3場眾議員補選 結果恐影響岸田執政

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本今年4月28日將舉行3場眾議員補選投開票，由於是執政的自民黨內派閥爆發政治獻金違法疑雲後的首場中央級選舉，補選結果可能影響首相岸田文雄執政及解散眾議院的策略。路透
日本今年4月28日將舉行3場眾議員補選投開票，由於是執政的自民黨內派閥爆發政治獻金違法疑雲後的首場中央級選舉，補選結果可能影響首相岸田文雄執政及解散眾議院的策略。路透

日本今年4月28日將舉行3場眾議員補選投開票，由於是執政的自民黨內派閥爆發政治獻金違法疑雲後的首場中央級選舉，補選結果可能影響首相岸田文雄執政及解散眾議院的策略。

日本讀賣新聞報導，受到政治獻金違法疑雲影響，執政黨方面對這3場補選備感危機，在野黨則是趁勢鎖定「政治與金錢」問題發動猛攻。

日本相關單位今天公告東京都第15選區、島根縣第1選區及長崎縣第3選區共3場補選，將於4月28日舉行投開票。

●島根縣第1選區呈現朝野對決

島根縣第1選區是因為自民黨籍前眾議院議長細田博之死亡所進行的補選，55歲自民黨前財務省官員錦織功政，及58歲的在野黨立憲民主黨前眾議員龜井亞紀子登記參選，呈現朝野對決態勢。

錦織今天上午在選區內的松江市說，這次是非常嚴峻的選戰，希望有機會為家鄉島根的發展略盡綿薄之力。

龜井上午則在JR松江站前說，這是自民黨內派閥爆發「回扣問題」後舉行的朝野對決選戰，「如果贏得這場選舉的話，對岸田政府來說是一大打擊，將會改變日本政治的方向」。

●9人爭搶東京都第15選區

東京都第15選區是因為前眾議員柿澤未途（已退出自民黨）違反公職選舉法遭判有罪定讞請辭所進行的補選，但自民黨不僅未提名候選人，甚至也沒有推薦無黨籍候選人。

目前共有9人登記角逐東京都第15選區補選名額，分別是37歲立憲民主黨前區議員酒井菜摘、日本維新會支持的33歲前上班族金澤結衣，及國民民主黨等推薦的48歲無黨籍作家乙武洋匡等，呈現各方人馬爭搶一席眾議員的激烈戰況。

●長崎縣第3選區出現在野對決

長崎第3選區是受到谷川彌一（已退出自民黨）違法遭判有罪確定請辭議員的補選，自民黨一樣未在此區提名，選戰呈現在野黨兩名候選人相互對決的情況。

另外，鑒於日本過去曾發生前首相安倍晉三在輔選時遭槍擊身亡，及岸田文雄在公開場合遭襲擊事件，今天在島根縣第1選區補選的街頭演說會場，都可以看到多數警力進駐嚴加戒備的場景。

自民黨選舉對策委員長小淵優子今天上午前往松江市的島根縣廳前演說時，警方特意將小淵跟聽眾隔開逾10公尺，並在周遭設置柵欄；入口處也使用金屬探測器檢查聽眾是否夾帶可疑物品，甚至連附近的置高點都安排警力警戒。

岸田文雄 政治獻金 日本

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