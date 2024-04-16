美駐聯大使訪南北韓非軍事區 促平壤重返談判桌
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天造訪北韓和南韓之間戒備森嚴的非軍事區（DMZ），並在全球執行聯合國制裁陷入困境之際，敦促平壤重返談判桌。
湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）14日抵達南韓，此行目的是繼續向擁核的北韓施壓。俄羅斯上月在聯合國安全理事會動用否決權，讓負責監督國際對北韓制裁的專家小組無法續任。
湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在非軍事區表示：「美國對北韓沒有任何敵意。」
她說：「我們為有意義的外交敞開了大門，我們仍對對話抱持開放態度，不帶任何先決條件，以進行實質且富有成效的對話。」
「北韓要做的事情就是說『好』，然後出現在談判桌前。」
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