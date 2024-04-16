雪梨隨機砍人案／法籍男英勇阻凶手影片曝光 澳洲總理喊要幫他解決1事

雪梨近郊13日發生隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃。澳洲總理艾班尼斯今天向這起事件中勇敢阻擋凶手的法國籍男子格羅特表達感謝，並歡迎他成為澳洲公民。

雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）13日發生隨機襲擊事件，造成6人喪生，12人受傷，震驚全國。凶嫌遭警方當場擊斃。

在襲擊案相關影片中可以看到，格羅特（Damien Guerot）拾起鐵柱，勇敢阻擋正從手扶梯迎面走來的持刀歹徒，阻止更多傷亡發生。他立即在社群媒體上被譽為英雄。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天感謝格羅特「非凡的勇氣」，並提出會解決格羅特的簽證將在7月到期的問題。

艾班尼斯說，歡迎格羅特留在澳大利亞，「想待多久就待多久」，並歡迎他成為澳洲公民。