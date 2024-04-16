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蕭茲訪陸前 德汽車業者反對課徵陸電動車懲罰性關稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸新能源汽車近年來出口表現強勁，圖為今年3月中旬，大批準備從福州港出口的新能源汽車。新華社
大陸新能源汽車近年來出口表現強勁，圖為今年3月中旬，大批準備從福州港出口的新能源汽車。新華社

德國總理蕭茲此次訪問中國大陸，中德兩國在新能源汽車領域的合作是重點議題之一。據德國之音報導，蕭茲啟程訪問北京前，德國汽車工業明確表示，反對對中國電動車徵收懲罰性關稅。德國汽車工業協會主席穆勒表示，「對於歐盟正在進行的反補貼調查，雙方都應展現對話的意願。」

數據顯示，中國大陸電動車通常比歐盟製造的電動車便宜約20%，歐盟認為中國廉價電動車「泛濫」歐洲市場，對電動車行業構成威脅。

穆勒（Hildegard Müller）告訴《星期日世界報》記者，「反補貼措施不會讓德國汽車工業面臨的挑戰迎刃而解，懲罰性關稅一旦引發貿易爭端，將很快就會引發負面後果，危害到電動車及數位化的轉型。」

據上海第一財經報導，同濟大學德國研究中心主任鄭春榮指出，目前德國汽車有30%至40%被銷往中國。如果歐盟對中國產電動車徵收關稅，中國反制措施的首要目標可能將針對德國，將會對產業造成重大損失。

穆勒補充，「對華業務保障德國大量工作機會。此外，我們的企業正在為轉型投入大量資金，這些資金部分來源於中國這一重要的銷售市場。」

德國汽車產業部分代表主張，中國作為電動車技術的領先者，不應通過貿易壁壘和保護主義措施限制與其競爭，而是要專注加強研發和投資，通過市場機制與中國進行良性競爭。

第一財經引述鄭春榮分析指出，「德國需要與中國新能源領域企業合作，藉此增強在中國市場和國際電動車市場的競爭力。」

根據新華社報導，中國機電產品進出口商會12日在比利時布魯塞爾召開記者會，呼籲歐盟對中國電動汽車調查應保持客觀公正，機電商會副會長石永紅表示，「中國電動汽車企業依靠市場驅動的比較優勢在全球市場取得成功，而非歐委會所指稱的依靠政府補貼。」

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平16日上午在北京釣魚台國賓館會見蕭茲時也提到，中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通膨壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。

習近平告訴蕭茲，中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義擡頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

北京 德國 歐盟 習近平 蕭茲 電動汽車

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習近平今將在北京釣魚台國賓館與德國總理蕭茲茶敘

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