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路透：歐盟承諾協助本土太陽能產業 但不管制中國大陸進口

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口廉價太陽能板。路透
歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口廉價太陽能板。路透

一份歐盟多數國家都簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口廉價太陽能板。

路透報導，歐盟執委會與多數歐盟國家簽署歐洲太陽能憲章（European Solar Charter）草案，草案顯示，各國政府將考慮利用更多歐盟資金與國家援助，支持太陽能製造計畫短，「短期內需要採取進一步緊急行動，以解決歐洲製造業的危機」。

歐盟官員表示，歐盟27國中，超過20個國家簽署這份文件。這些國家的政府表示，將在可再生能源標售中，增加網路安全與永續發展要求等標準，以協助當地製造商，並且快速實施歐盟規定，加快發放製造設施的許可。草案表示，歐盟執委會將與歐洲投資銀行（EIB）合作支持太陽能計畫，並考慮啟動歐洲跨境太陽能製造項目。

不過，這項草案並未對歐盟貿易關稅或太陽能面板管口限制，做出任何承諾。雖然歐洲正以創紀錄的速度安裝太陽能面板，但這些產品大多來自中國大陸，歐洲為數不多的電池板製造商正疲於因應來自中國大陸的競爭，促使一些製造商減產或計劃改到美國投資。

歐洲太陽能電池板製造商曾籲請歐盟，考慮對中國大陸進口產品採取貿易保障措施，但歐盟與德國等國都警告，廣泛限制中國大陸進口，可能阻礙歐洲乾淨能源的快速擴展，公用事業商和太陽能面板安裝廠商也多不支持管制。

目前歐盟以目標更明確的行動，審視中國大陸的個別補貼案例，本月已啟動兩項調查，以了解中國大陸投標廠商在歐洲公開招標中的報價，是否過度受惠於補貼。歐盟上周表示，將調查中國大陸風電機供應商獲得的補貼。

此外，歐洲產官學界人士17~18日開會討論如何推動經濟成長，以維持歐盟對生活水準和氣候變遷行動的支持。

這群人士將呼籲制定「新歐洲競爭力協議」，令人想起2000年的里斯本戰略與歐洲2020發展戰略，但當前歐洲正遭遇人工智慧（AI）等技術的顛覆、中國大陸在價值鏈向上移動、保護主義加劇以及俄羅斯廉價天然氣不復存在等新挑戰。

俄羅斯 歐盟

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