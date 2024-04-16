兒童鼻上皮細胞 較能抵抗新冠病毒

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】成年人比兒童更容易感染新冠病毒，原因竟與鼻上皮細胞有關！英國研究指出，兒童的鼻內膜組織更能有效抵禦新冠病毒，而澳洲研究團隊也同樣得出相同結果，推測可能與兒童時期所接觸的抗原有關，以降低兒童感染新冠病毒的機率。

鼻上皮受年齡影響

《BBC》報導，英國一項研究顯示，在感染新冠病毒後的起初幾天，老化的成人鼻上皮細胞所含有的病毒數量相較未感染前高出100倍，然而兒童比成年人感染新冠病毒的可能性更小，因為他們鼻子中的細胞更能抵抗病毒。

研究人員分析了來自三個不同年齡組（12 歲以下、30-50 歲和 70 歲以上）健康受試者的鼻內膜組織，並在實驗室培養皿中培養鼻上皮細胞，透過新冠病毒感染後進行密切觀察。三天後發現，從兒童身上取出的鼻上皮細胞能迅速防禦病毒並減少病毒量，但這種保護作用在中年人身上卻不明顯，尤其70歲以上的鼻上皮細胞中，擁有病毒數量更多，脫落和損傷也更嚴重。

倫敦大學副教授克萊爾史密斯表示，年齡影響鼻上皮細胞的平衡，導致年長者出現「有害、功能失調」的修復過程，而隨著時間的推移，他們接觸病毒和感染次數都會增加。

鼻上皮有保護特性

同樣，澳洲科學家也進行相關的實驗。《Global Times》引用研究報告指出，兒童的鼻上皮（或稱鼻孔內壁）具有保護特性，可以有效抵禦許多「祖先」病毒株，包括Delta，但不包括Omicron。昆士蘭大學微生物學家肖特表示，兒童時期接觸的抗原增加，以促進兒童的鼻上皮抵抗不同抗原，並產生激烈的反應作用，而此研究成果也證實，兒童鼻內膜組織將降低兒童感染新冠病毒的機率。

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