雪梨教堂砍人案釀4傷！15歲凶嫌揮刀狂刺佈道主教 警方定調恐攻

澳洲雪梨上周末才發生大型商場隨機砍人事件，15日晚間又傳出一名東方亞述教會主教佈道遇刺，造成包含主教在內至少4人受傷，當地警方16日定調15歲凶嫌受宗教極端主義動機犯下恐怖主義攻擊。

雪梨西郊韋克利 （Wakeley）基督好牧者教堂（Christ The Good Shepherd Church）日前直播禮拜時，一名15歲少年持刀走向講道中的主教，接著揮刀狂刺，底下大批信眾見狀隨即衝上前制止。

新南威爾斯州警察局長薇柏（Karen Webb）在記者會上表示，「我們認為事件符合宗教動機引發的極端主義。」

事件造成至少4人受傷，包含一名53歲男子頭部受到輕微刀傷，另一名39歲男子協助壓制凶嫌時肩部遭刺傷及若干刀傷，警方透露所有傷者均無生命危險。

當地官員證實遇刺主教是地方十分有名的主教伊曼紐（Mar Mari Emmanuel），雪梨西郊費菲市（Fairfield City）副市長沙利巴（Charbel Saliba）描述，伊曼紐受傷血流不止時仍將手放在凶嫌身上，一邊說「願主拯救你」。

雪梨東部邦代海灘（Bondi）一處大型購物商場13日才發生隨機砍人事件，釀成6人喪生、12人受傷。