新加坡總理李顯龍 下月交棒黃循財

新加坡總理李顯龍（左）二○二二年在一場記者會後與財長黃循財（右）握手。李顯龍十五日宣布將卸任，由副總理黃循財接任總理。（路透） 現年七十二歲的新加坡總理李顯龍十五日透過總理公署宣布，預定今年五月十五日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。

李顯龍在社群媒體臉書發文，籲請星國人民全力支持由黃循財率領的第四代領導團隊。黃循財也隨即透過社群媒體影片表示，他懷抱強烈使命感，謙卑接下這項重責大任，矢言全力以赴。

總理公署文告表示，李顯龍將向新加坡總統尚達曼遞交辭呈。星國採內閣制，總統為虛位元首。

華爾街日報十五日報導，這是一場謹慎安排的接班，旨在安度當前經濟和地緣政治動盪，維持新加坡長久以來的穩定聲譽。政治分析家認為，現年五十一歲的黃循財，是執政黨人民行動黨（ＰＡＰ）中堅力量，能在維持現狀的同時吸引年輕選民。

李顯龍在臉書寫道，他去年十一月就宣布打算今年卸任總理，下月十五日交棒當天就將由黃循財宣誓接任。李顯龍說，領導高層更迭，對所有國家均為重大時刻，為博得新加坡人民信賴，黃循財和星國第四代領導團隊至今兢兢業業，尤其在新冠肺炎疫情期間。

李顯龍擔任總理近廿年。他去年十一月在星國一九六五年獨立建國以來唯一的執政黨ＰＡＰ大會表明，將在二○二五國會大選及該黨今年七十周年黨慶前，交棒給從政僅十三年的黃循財。黃循財二○二二年四月由星國第四代領導團隊選為接班人，就以副總理兼財長身分作為候任總理。

按新加坡前兩任總理李光耀及吳作棟當年政權移交時間表，李顯龍可能在五月十三日向尚達曼提出內閣總辭，同時提議由黃循財繼任總理並組建新政府。黃循財將於五月十五日晚間八時在星國總統府宣誓就職總理。

黃循財敦請星國人民與他及第四代執政團隊合作，共譜新加坡故事的新篇章。他回憶二○一一年踏入政壇競選國會議員時，從沒想到會獲徵詢擔任總理。他承諾竭盡所能替國家及人民服務，「諸位心中的夢想，將激發我的行動；諸位關切的事項，也將是我決策的嚮導」。

黃循財四月才先後出訪歐盟兩個主要國家德、法，會晤德國總理蕭茲及法國總統馬克宏。黃循財去年十二月亦首度以總理接班人身分率團訪問中國大陸，中國大陸國務院總理李強接待黃時，特別提到該訪團成員「特別」，光部長與代部長就七位，展現對中星關係的重視。

彭博資訊報導，黃循財前年八月曾表達他對台海或南海恐發生意外的擔憂；去年他則示警美中存在難以預料的風險，恐出現意外事故與誤判。他認為，近年來貿易、經濟和金融常被用作「地緣政治競賽工具」，美國對大陸發起貿易戰及限制晶片出口等行為，將會「把我們帶到一個更加分裂和危險的世界」。