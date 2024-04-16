人物側寫／新加坡準總理黃循財歷任8部會 愛搖滾彈吉他

將在五月中旬接任新加坡總理率領新加坡第四代領導團隊的黃循財，祖上為中國大陸海南島的漢族後裔，父母分別曾任業務經理及小學教師，他自稱是個「平凡家庭」。他去年十一月就在星國長期執政的人民行動黨大會宣告，「我已為下個工作任務做好準備」。這距離他前年四月正式獲推舉為星國第四代領導團隊領袖，已過了一年多。

黃循財小檔案 製表／茅毅 黃循財從政前，曾任貿工部等部會公務員十四年，只差一年就能享有公務員退休金，他曾說，這對他的確是損失，但「並不是我當時（辭去公務員從政）的考量因素」。他二○○四年獲哈佛大學公共管理碩士學位，翌年成為李顯龍的總理首席私人祕書。

黃循財二○一一年踏入政壇，當選國會議員。星國為內閣制國家，他當選後兩周就兼任教育部和國防部的政務部長，在星國部會中，該位階次於部長與高級政務部長。此後除了連任議員，他還在「文化、社區及青年部」等多個部會歷練，並於二○一四年首度入閣，出任該部部長。星國內閣共廿位成員，包括總理及十九位部長。

黃循財前後在貿工部、財政部、衛生部、國防部、教育部、新聞通訊及藝術部、文化社區及青年部，還有國家發展部等至少八個政府部門任職。這也顯示他早就被現任總理李顯龍等高層看好，刻意讓他歷練各部會熟悉政務，以利接班。

二○二○年新冠疫情蔓延全球後，新加坡政府組成抗疫跨部門工作小組，由黃循財和衛生部長聯合領導。政治觀察家認為，他在疫情期間穩健的領導風格、政策論述清晰與充分掌握細節，讓他站上總理接班人選的領先地位。

在此之前，原獲推舉領軍第四代執政團隊的副總理王瑞杰以年齡及健康因素為由，二○二一年四月突然向李顯龍表示不會接任總理，王瑞杰時年不過六十歲。

時任教長的黃循財繼王瑞杰擔任財長。由於財長職位傳統上由人民行動黨重量級人物出任，這也使各界開始注意到他是下任總理的最熱門人選，並在前年六月新加坡內閣改組時升任副總理，兼任財長。他也展現接班架勢，例如去年五月一日代替總理李顯龍，在新加坡全國職工總會舉辦的勞動節群眾大會發表主題演講，同年六月並宣布推出涵蓋經濟與就業等六大支柱主題的「新加坡攜手前進運動」，揭櫫第四代領導團隊的治國願景。

黃循財興趣是搖滾樂、彈吉他與閱讀，也是愛狗人士。八歲時父親送他一把吉他後就愛不釋手，他說彈吉他有助紓壓與放鬆心情。他有兩段婚姻，現任妻子是金融業高階主管。