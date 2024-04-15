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緬甸叛軍發動火箭砲攻擊 釀4死、12傷

中央社／ 仰光15日綜合外電報導

緬甸軍政府官員今天表示，由反叛組織發動的火箭砲攻擊共造成4人死亡、12人受傷，傷者包括軍政府頂尖軍校的學生。

法新社報導，面對持續升級的武裝叛變行動，軍政府正竭力維持對國家的控制。軍政府指控，今天在中部城鎮彬烏倫（Pyin Oo Lwin）發生的事件是針對平民的攻擊行動。

軍政府表示，來自當地「人民防衛部隊」（People'sDefence Force）的成員昨晚「隨機發射」11枚火箭砲，擊中醫院、寺院和旅館。「人民防衛部隊」擁有緬甸民主派人士成立的平行政府「全國團結政府」（National Unity Government）支持。

軍政府指出，死者包括2名僧侶。

彬烏倫位於中部城市瓦城（Mandalay）附近，英國殖民時期是個山間避暑小鎮，現為「國防學院」（Defence Services Academy）所在地。

國防學院相當於美國西點軍校（West Point）或英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military AcademySandhurst）。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）證實，國防學院有3名學生在攻擊中受傷。

瓦城人民防衛部隊發言人宣稱，這次攻擊是由他們的戰士發動，並表示他們的目標就是這所軍校。

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