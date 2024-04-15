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不能被看扁！伊朗冒險襲以取悅國內民意 同時讓代理勢力信服

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗13日史無前例從本土對以色列發動空襲，伊朗民眾當日聚集首都德黑蘭的巴勒斯坦廣場，支持政府報復以色列。法新社
伊朗13日史無前例從本土對以色列發動空襲，伊朗民眾當日聚集首都德黑蘭的巴勒斯坦廣場，支持政府報復以色列。法新社

紐約時報報導，以色列月初空襲伊朗駐敘利亞領事館造成包含革命衛隊高官在內共七人罹難，不料德黑蘭出乎以色列乃至國際社會意料，在台灣時間14日清晨史無前例從本土對以色列發動空襲還擊，導致兩國長久以來的影子戰爭檯面化。德黑蘭之所以甘冒風險祭出報復，可能是為了取悅積怨已久的民意，另一方面讓代理組織信服，伊朗憑一己之力也能反擊以色列這個敵對勢力。

伊朗於當地時間13日從本土向以色列發射超過30枚巡弋飛彈及120多枚彈道飛彈，並且出動170架無人機，報復國防軍月初空襲伊朗駐大馬士革領事館造成七人喪生，其中三人是革命衛隊高層指揮官。

有些分析家指出，以色列長久倚恃強大軍事實力，斷定以方擊殺伊朗官員不會遭受德黑蘭報復。

比如其中一次最明目張膽的行動是在2020年，以色列殺害伊朗核武計畫科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）；上一次則是去年12月，以色列被控在敘利亞殺害伊朗高官穆薩維（Sayyed Razi Mousavi）。以色列這些攻擊都未受到伊朗報復。

不只如此，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）年初還說，加大對伊朗施壓至關重要，可以避免在中東地區開啟額外戰線。但伊朗出乎以色列盤算，在伊朗駐敘使館遇襲後，史無前例地從本土對以色列發動空襲。

國際危機組織（International Crisis Group）以色列分析師瓦維茲（Ali Vaez）指出，此次伊朗決定回應以色列，一部分是受到伊朗國內某些組織影響，他們不滿當局一直忍氣吞聲。瓦維茲談到，「過去十天以來，我看到伊朗當局受到由下而上的施壓，這是前所未見。」

除此之外，伊朗也企圖藉由行動向真主黨等代理勢力展現德黑蘭憑一己之力也能為自己報仇。

瓦維茲說，如果伊朗在自家使館遇襲後表現出不敢還擊態度，對於伊朗和代理勢力的關係及其聲譽，會造成嚴重損害。

以色列 伊朗 德黑蘭

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