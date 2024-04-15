英國2017曼城恐攻奪22命 受害者狀告軍情五處

2017年曼徹斯特體育館（Manchester Arena）恐攻事件250多名受害者的律師今天在聲明中說，他們已對英國軍情五處（MI5）提出訴訟。

2017年5月，美國藝人亞莉安娜（Ariana Grande）在英格蘭北部曼徹斯特體育館演唱會結束後，一名炸彈客在觀眾離場時引爆他的裝置，造成22人死亡，數百人受傷。

2023年3月一項官方調查發現，如果軍情五處安全部門對重要情報採取行動，可能就能阻止這場恐攻。

參與訴訟的3家法律事務所在發給法新社的聲明中說：「代表2017年曼徹斯特體育館炸彈攻擊事件中受傷倖存者和死者家屬的法律團隊可證實，他們已代表250多名當事人向調查權法庭（Investigatory PowersTribunal, IPT）集體提出團體訴訟。」

這3家是哈吉爾律師事務所（Hudgell Solicitors）、史雷特與高登律師事務所（Slater & Gordon）和布勞迪傑克森坎特律師事務所（Broudie Jackson Canter）。

律師說，他們現階段無法提供更多細節。

曼徹斯特體育館自殺攻擊事件是22歲的阿貝迪（Salman Abedi）所為，他生於曼徹斯特，但有利比亞血統。

他受到激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的啟發，使用裝滿金屬碎片的自製炸彈襲擊亞莉安娜演唱會散場人潮，當時參加演唱會的觀眾大部分是年輕人，案發當時還有許多前來接孩子的父母在場。

調查權法庭是獨立機構，負責調查的申訴案包括公共當局使用秘密調查手段引發侵權疑慮情事，以及針對情報部門的非法行為。

2023年調查主席桑德斯（John Saunders）在去年的報告中說，與兩項情報之一相關的延誤情況，導致「錯失採取潛在重要調查行動的機會」。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）當時說，他對「軍情五處未能防止這場攻擊深感抱歉」。