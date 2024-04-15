印尼山崩18死兩失蹤 搜救持續中
印尼當局今天表示，週末發生在蘇拉威西島（Sulawesi）的山崩造成至少18人死亡。當局並表示有兩人下落不明，搜救犬在內的救援工作仍在進行當中。
路透社報導，南蘇拉威西省（South Sulawesi）當地政府同時通報，有兩人住院且情況危急。
這場驟雨引發的山崩，影響了南蘇拉威西省塔納托拉雅（Tana Toraja）地區的兩個村莊，摧毀4棟房屋。
救難人員在受波及村莊的廢墟中尋找倖存者，當地幾棟房屋被夷為平地，只剩下一些木板和混凝土。
惡劣的氣候條件，外加前往災區的道路中斷，導致緊急應變工作難度更高，救護車在內的車輛均難以疏散受害者。
塔納托拉雅位在蘇拉威西島的中心，地形多山，距離省會錫江（Makassar）約300公里。
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