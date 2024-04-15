美國更新中港旅行警示 未見積極考慮放寬

美國國務院關切香港新通過的維護國家安全條例，12日發布對中國大陸、香港和澳門旅行警示，雖然維持等級但更新公告內文，顯示雖然美國官員表示為促進兩國教育及人員交流，「積極考慮」放寬對中國的旅行警示，但結果仍謹慎以對。

美國之音今天報導，美國國務院在最新布的前往中國大陸的旅行警示更新中，仍然維持第三級警示，即要求美國公民「重新考慮」前往中國大陸旅行。

同時，前往香港的旅行警示維持為第二級，意為「行使升高的防備」；而前往澳門的旅行警示與中國大陸一樣，也是「重新考慮是否前往」的第三級。

美方表示，作出公告更新「是因為香港特別行政區新通過的國家安全立法」。

香港立法會3月19日三讀全票通過維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案），3月23日刊憲，同日生效，立法內容明列叛國、煽動意圖、竊取國家機密、間諜、境外干預等罪刑的定義和罰則。其中叛國與叛亂最高可處以無期徒刑，間諜罪可判20年，非法揭露政府機密最重可關10年。

不過，美國國務院的作法與美官員近期才剛表示，積極考慮放寬中國旅行警示的結果不同。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）4月9日在「美中關係全國委員會」（National Committee on U.S.-China Relations）主辦的活動上表示，美國正考慮放寬針對美國公民前往中國的旅行警示，坦言擔憂這些警告可能限制了美中人民之間的交流。

他說，不認為教育交流的環境還像過去那麼友善，認為雙方都需要採取措施，承認美方將中國的旅行警示列為「重新考慮前往」的第三級可能也妨礙了美中學生交流計畫的恢復，而美國國務院目前正在「積極考慮」放寬對中國的旅行警示。

康貝爾發表談話後，中國外交部發言人毛寧10日說，希望美方盡快撤銷「不實旅行提醒」。對於美方批評有大量中國移民湧入，她則稱，中方反對並堅決打擊非法移民活動。

康貝爾所說的「積極考慮」放寬對中國的旅行警示，尚未影響到最新的旅行警示更新。

美國國務院向美國公民發布的海外旅行警示由輕至重分為四級。第一級為「行使正常的防備」；第二級為「行使升高的防備」；第三級為「重新考慮旅行」；而最嚴重的第四級為「不要前往旅行」。

香港政府13日晚間表示，美國和加拿大藉更新旅行警示，誣衊抹黑維護國家安全條例生效後，赴港風險增加，表示對這些歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，予以強烈譴責。