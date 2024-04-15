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雪梨隨機砍人釀6死 警方朝仇女方向偵辦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
雪梨東部邦代海灘一處大型購物商場13日傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性，當局透露凶嫌疑似鎖定女性下手，並且有心理問題病史。圖為事發後警方在現場圍起封鎖線進行調查。法新社
雪梨東部邦代海灘一處大型購物商場13日傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性，當局透露凶嫌疑似鎖定女性下手，並且有心理問題病史。圖為事發後警方在現場圍起封鎖線進行調查。法新社

澳洲雪梨日前傳出隨機砍人，釀成6人喪生、12人受傷，其中受害者主要為女性，路透報導，當局透露凶嫌疑似鎖定女性下手，並且有心理問題病史。

雪梨東部邦代海灘（Bondi）一處大型購物商場13日發生隨機砍人事件，全部死者中有5人是女性，而傷者中有1名男性，還有1名9個月大女嬰；40歲凶嫌考奇（Joel Cauchi）當場遭員警擊斃。

新南威爾斯省警察局長薇柏（Karen Webb）14日向澳洲廣播公司（ABC）表示，「對警探而言，凶嫌顯然專挑女性下手，避免男性。」

另外，警方表示考奇過去有心理健康病史，目前看來犯案動機無關意識型態。

雪梨晨鋒報指出，考奇以車為家、居無定所，已經和家人沒有聯絡。他年輕時便出現複雜的心理健康問題，包含警方與醫療機構等和他接觸過的人都說他平時行為舉止怪異。

不過，考奇並沒有暴力和被捕前科。

澳洲是世界上槍枝和刀械管制最嚴厲的國家之一，暴力犯罪在澳洲並不多見。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）日前接受ABC電台訪問談到，從受害者性別組成來看令人憂心，同時透露警方已經朝仇女暴力方向偵辦。

澳洲 雪梨

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