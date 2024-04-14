以色列原想立刻回擊伊朗 但拜登一通電話後喊卡
據耶路撒冷郵報及猶太新聞網等以色列媒體14日報導，伊朗13日空襲以色列報復以軍1日空襲伊朗駐敘利亞大使館，以色列戰時內閣部分成員起初提議立刻反擊，但在以色列總理內唐亞胡與美國總統拜登通話後取消。
據報導，以色列14日一早就決定反擊伊朗，惟美以領袖通話後，該反擊計畫就喊卡。該報導引述紐約時報說，兩名以色列官員提到，以色列戰時內閣將在當天下午開會商討如何因應伊朗13日的攻擊。
這兩名以色列官員宣稱，以方原本可能做出的1種回應：報復攻擊，在拜、內兩人13日通話後喊停，其原因則是伊朗此次攻擊對以色列造成的損失相對輕微。但這兩名官員並未詳述該通話內容。
路透14日則報導，白宮將提供該通話內容摘要。
耶路撒冷郵報報導稱，此一轉折凸顯以色列政府內部持續商討針對伊朗攻擊的適當回應。
另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，曾任以色列國防部長和參謀總長的甘茨（Benny Gantz）也是戰時內閣成員，他14日就表明，以色列將要伊朗為此付出代價。
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