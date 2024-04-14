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待遇升級？日媒觀察岸田文雄訪美「7大不同」：下機走紅毯、和拜登共乘一車

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本首相岸田文雄今天結束以國賓身分獲邀訪美行程返抵日本，雖然他過去數次訪問美國，但隨行日媒記者觀察到此行與過往的7大不同之處。美聯社
日本首相岸田文雄今天結束以國賓身分獲邀訪美行程返抵日本，雖然他過去數次訪問美國，但隨行日媒記者觀察到此行與過往的7大不同之處。美聯社

日本首相岸田文雄今天結束以國賓身分獲邀訪美行程返抵日本，雖然他過去數次訪問美國，但隨行日媒記者觀察到此行與過往的7大不同之處。

日本電視台（Nippon TV）報導，岸田2023年曾4度訪美，但這次可說是「充滿不同之處」的一次訪問。一名擁有超過30年外交資歷的日本外務省官員說，「雖然首相多次訪美，但這次的待遇是第一次，也可能是最後一次」。

●迎賓規格不同

岸田此次搭乘日本政府專機抵達美國機場時，現場迎賓陣仗除了安排樂儀隊，還在登機梯前舖上紅地毯，「這不是普通的訪問，而是特別的款待」。

由於專機前方紅毯是為岸田夫婦所準備，這也讓平時會跟岸田一起從前方艙門下機的首相秘書官等人，不得不改從專機後方艙門下機。

●下榻處不同

岸田過去訪問美國華盛頓，多數時候都下榻白宮附近的飯店，但這次不同，岸田與夫人裕子下榻處的地點就在白宮旁，是美國總統招待貴客的布萊爾賓館（Blair House）。

●移動工具不同

岸田9日要從白宮前往晚餐地點時，獲美國總統拜登邀請同乘被暱稱為「野獸」的總統座車，罕見出現兩國領袖共乘一車場景，並在車內留下兩人燦笑合照。

「野獸」是美國通用汽車（General Motors）客製化的特製裝甲車輛。岸田在接受日本新聞網（NNN）專訪談到搭乘「野獸」的感想時說，「是一輛很堅固的車」。

●用餐處不同

拜登夫人吉兒（Jill Biden）注意到將連續兩天在白宮用餐的行程後，突然把9日當天晚餐地點更改到她與拜登常去的市區餐廳。據稱岸田夫婦與拜登夫婦都享用了使用當地名產螃蟹製作的蟹肉餅。

●訪美天數不同

岸田過去訪美，大多是僅停留華府的短暫訪問，例如出席2023年8月舉行的日美韓領袖會談時，就是3天1夜的「子彈行程」。

不過，外務省官員說，岸田這次以國賓身分訪美，活動較以往來得多，在行程上相對寬鬆。因此，岸田用7天5夜的時間訪美，長度可說相當罕見。

●行程安排不同

岸田在結束華府行程後，還轉往北卡羅來納州訪問。由於已故前首相安倍晉三9年前以國賓身分訪美時，也曾赴地方參訪，可說以國賓身分訪美時赴地方訪問是慣例。

儘管目前仍在日本國會會期中，隨行相關人士說，結束華府行程後還轉赴地方參訪，「是只有國賓身分才有的行程」。

●記者會安排不同

岸田過去出訪時，慣例上都會在結束時舉行開放外國記者也能參加的出訪記者會，明明這次出訪時間比過去都來得長，卻罕見未舉行記者會。

隨行相關人士透露，這次有舉行聯合記者會，因為時間跟行程無法配合所以沒舉行出訪記者會。

專機 岸田文雄 拜登 日本 美國 華府 行程

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