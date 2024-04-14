騙走逾222億！大麻投資「龐氏騙局」遭歐警破獲 JuicyFields強迫關閉

歐洲警方揭露6億歐元醫用大麻「龐氏騙局」！日前，醫用大麻詐騙集團JuicyFields成員於歐洲各國遭逮捕，其利用資金轉移手法建立一套行銷系統，誘導受害者進行投資，行騙蹤跡橫跨歐洲數國。如今，歐洲刑警組織追回部分受害者的財產，JuicyFields也被強迫關閉。

詐騙行銷系統

《路透社》報導，歐洲刑警組織及歐洲國家警察逮捕「JuicyFields」國際詐騙集團成員，該組織涉嫌使用藥用大麻設計騙局，向眾多國家受害者詐騙高達6.45億歐元（約222億台幣）。此外，他們也建立一個詐騙行銷系統，並在國際大麻博覽會中說服民眾進行投資。

西班牙警方發言人加里多表示，該組織建立一個詐騙行銷系統，並在國際大麻博覽會中說服民眾進行投資，並聲稱利用投資者的資金轉移建立合作夥伴關係，為大麻種植計畫提供援助。透過詐騙行銷系統的運作，該組織向受害者承諾每年有近70%到168%的利潤。

虛假商業模式

《WION》指出，JuicyFields以虛假的商業模式吸引受害者，並聲稱使用投資者的資金來種植大麻。然而，JuicyFields只是一個詐騙計劃，利用新投資者的錢財來償還先前投資者的資金，而當他們的資金流動無法償還所需時，所建立的資金系統便會崩潰。

英國國家犯罪局（NCA）稱其為「惡名昭彰且精心策劃的龐氏騙局」，並表示約有 18 萬人向JuicyFields投資。目前，警方封鎖兩個分別有58600歐元和116300歐元的加密貨幣帳戶，並追回了106000歐元現金，其價值26億歐元的財產也被沒收。

如今，9名嫌疑人因涉嫌詐欺而分別在西班牙、英國、德國、拉脫維亞、波蘭、義大利和多明尼加共和國被拘留，在西班牙和英國等多個警方的共同努力下，JuicyFields已被關閉。

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