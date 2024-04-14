美：陸強化俄國防 達蘇聯以來之最

華爾街日報及美聯社等外媒十二日報導，據幾位美國官員與美方一份評估，當前中國大陸協助俄羅斯提升國防產能的規模，已達自蘇聯時期以來之最，包括提供無人機和飛彈技術、衛星影像及工具機等。這使俄國得以顯著增強其戰場能力。

幾位拜登政府高官指稱，中國在俄烏戰爭關鍵階段幫俄國恢復軍工生產，為莫斯科提供光學、微電子、無人機發動機和其他軍民兩用材料。美國官員私下坦承，俄國重振軍工產能的速度比他們以為的快，可能就是由於這類外援。

美國官員寄望公開此一情資能帶動歐盟施壓北京。

據報導，中國武漢高芯科技、武漢同昇科技和海康威視正提供中國光學零件供俄軍戰車和裝甲車使用，以及中國奕瑞科技及華北光電技術研究製造的戰甲車用軍規光學設備。中國還提供無人機的發動機和巡弋飛彈渦輪噴射發動機。

另據自由俄羅斯基金會（ＦＲＦ）檢視俄國海關數據後發現，中國對俄半導體出口額，二○二一年是兩億美元，前年增至五億多美元。

一位匿名美國高官說，中國已成俄國重振國防工業基礎的關鍵要素，否則俄國國防工業早在前年侵烏後就嚴重受挫。俄國正進行自蘇聯時期以來企圖心最大的國防擴張，「進程比我們在俄烏衝突初期認為的還快」。

該高官還說，「現階段我們最有望扭轉（俄烏）戰局的挺烏作為，就是說服中國暫停助俄重建其軍事工業基地」，少了中國，俄國就很難維持其侵烏行動。

有美官員提到，去年俄國第四季進口的九億美元工具機，由中國提供的就逾七成，很可能用來製造彈道飛彈。另，俄國去年輸入的微電子產品，竟有九成來自中國，其潛在用途為製造飛彈、戰車及軍機。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則對此反駁稱，中俄間的正常貿易往來不應受干預限制，並呼籲美方勿抹黑中俄正常關係，或將之充當替罪羔羊。