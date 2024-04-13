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日本橋高島屋百萬「純金茶杯」遭竊 嫌犯落網稱約37萬元售出
日本連鎖百貨公司「高島屋」位於東京都中央區分店「日本橋高島屋」，11日發生竊案，售價逾1040萬日圓（約新台幣222萬元）純金茶杯被偷，警方今天逮捕一名32歲男性嫌犯。
日本讀賣新聞根據警視廳訊息報導，這名男子11日上午11時40分（台灣時間上午10時40分）左右在日本橋高島屋本館樓的「大黃金展」展場，偷走售價1040萬6000日圓純金製抹茶茶杯。男子落網後，已對警方坦承竊行，並稱茶杯已售出。
大黃金展展示與販售金製佛具、茶具等物品，而被竊茶杯為展售品之一，這個茶杯放在未上鎖的塑膠展示箱。監視器拍到一名男子把這個茶杯放進背包後離開現場的身影。這名男子搭乘地下鐵逃走。
警方表示，事發當天，這名男子把偷到純金茶杯以180萬日圓（約新台幣37萬元），賣給在東京都江東區一家收購店。
警方今天上午近10時，在江東區發現這名男子，當時他身上有現金約130萬日圓。
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