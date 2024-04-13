快訊

月子中心照顧員控學姊逼拍女嬰洗澡全裸影片！傳男性友人稱「當教材」

康老師的貓「救出來了」！天王星工程人員高空作業車升空 抱起橘貓

影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍！過彎衝護欄網驚「阿娘威」

太子港淪黑幫戰場… 海地頒令成立過渡委員會 9人成員名單仍未定

中央社／ 太子港12日綜合外電報導
海地太子港過去幾週數次淪為幫派戰場。法新社
海地太子港過去幾週數次淪為幫派戰場。法新社

海地政府今天終於頒令，要設置一個由9人組成的過渡總統委員會。加勒比海國家海地飽受幫派暴力肆虐，這項延宕已久、目的是恢復當地安全的舉措終於邁出第一步。

路透社報導，過渡總統委員會將設於首都太子港市中心的國家宮（National Palace,即總統府）；太子港過去幾週數次淪為幫派戰場。

然而這項政令仍留下許多懸而未決問題。目前尚未任命新的委員會成員，也沒有確定委員會設立與接替總理亨利（Ariel Henry）的時間表。亨利一個月前承諾一旦繼任者上台，他將辭去總理職位。

在過渡總統委員會成員到位前，現任總理仍可做「必要安排」，代表未經民選出身的亨利仍將暫時得以監督過渡程序。獲選為委員會的成員，之後還須「在總理同意下，參與組建一個多元的部會內閣」。

這項政令呼籲委員會協助加快國際部隊部署，支援警方對抗勢力日增的武裝幫派；找國際部隊來援是亨利2022年所提出。

海地的各武裝幫派上月鞏固地盤引發火拚，太子港都會區有近9萬5000人逃離。由於各重要港口仍然關閉，當地缺乏基本民生必需品，行將卸任的政府仍不在國內坐鎮。

發表於海地官方公報上的政令，指定9個政黨或社會團體推出人選作為過渡總統委員會代表，包括兩名沒有投票權的觀察員。

海地的過渡計畫是在3月11日宣布，當時武裝幫派在他們尚未掌控的太子港局部地區加大攻擊，而亨利仍滯留海外。

海地自2016年以來就沒有舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利便上台掌權，名義上是過渡性人物。幫派多年來侵蝕政府權威後，實際上控制海地大部分地區。

幫派 海地

延伸閱讀

飼主帶「極惡瘋狗」丟收容所求安樂死：牠天天咬我 機警員工1動作戳破謊言救1命

海地情勢升溫 駐館未來不排除包機撤僑

【Daily Podcast】海地黑幫威脅未消，全國又陷饑荒總理亨利請辭

海地局勢亂又沒總理 肯亞變卦暫不派警協助維安

相關新聞

澳洲雪梨商場爆隨機砍人案！至少4死 兇手遭擊斃

澳洲雪梨Westfield Bondi Junction購物中心稍早發生持刀砍人事件，澳洲當地媒體報導，至少4人死亡，兇...

太子港淪黑幫戰場… 海地頒令成立過渡委員會 9人成員名單仍未定

海地政府今天終於頒令，要設置一個由9人組成的過渡總統委員會。加勒比海國家海地飽受幫派暴力肆虐，這項延宕已久、目的是恢復當...

日相岸田暫不考慮解散眾院 專注刻不容緩課題

獲邀以國賓身分訪問美國的日本首相岸田文雄，今天在北卡羅來納州受訪談到是否解散眾議院進行大選時說，現在只專注刻不容緩的課題...

怎能輸尹錫悅！岸田赴美國會演說大秀美式幽默 暖男魅力獲掌聲

猶記韓國總統尹錫悅去年訪美，又提韓流、又高唱美國派，美國政壇樂騰騰。正在訪美的日相岸田文雄不打算輸，以美式幽默穿插兒時紐...

金正恩兄妹也擺不平內部雜音 日朝峰會一天內破局的內幕

北韓領導人金正恩的胞妹，勞動黨副部長金與正3月25日宣稱日本首相岸田文雄要求與金正恩舉行峰會，翌日隨即改口說，平壤拒絕與日本展開「任何接觸或談判」。北韓翻臉如翻書不是新聞，但峰會不可兒戲的基本常識，北韓還是有的。 其實，日朝峰會無疾而終，主因是雙方內部都有人扯後腿，日本還有境外壓力要求擱置會談。聯合報數位版釐清整起事件錯綜複雜的前因後果，與後續發展。

美官員：俄關鍵時刻恢復軍工產能 中國幫大忙

美國官員今天說，當前中國協助俄羅斯提升國防產能，規模達蘇聯時代以來之最，包括提供無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。