日相岸田暫不考慮解散眾院 專注刻不容緩課題

獲邀以國賓身分訪問美國的日本首相岸田文雄，今天在北卡羅來納州受訪談到是否解散眾議院進行大選時說，現在只專注刻不容緩的課題，「其他事項暫不考慮」。

日本富士新聞網報導，面對日本在野黨要求盡早解散眾議院進行改選，岸田被問到什麼樣的情況才會解散國會時說：「將致力於以挽回政治信賴及經濟為主的刻不容緩課題，現在只專注這些事項，其他事項暫不考慮。」

日本第49屆眾議員任期將於2025年10月底屆滿，眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本政壇稍早推測今年可能解散眾議院的時間點有3個，首先是國會本會期末的6月，也是被認為最有可能的時間點；其二是自民黨總裁（黨主席）選舉前的9月；第3個是10月到12月。

另外，有關下週將公告的3場眾議員補選，自民黨僅在島根縣第一選區進行提名，岸田對此表示「各地選情各有不同」，強調將確實主張解決課題的執行力。

讀賣新聞報導，有關自民黨內派閥日前爆發未依法如實申報政治獻金問題，岸田被問到身為自民黨總裁（黨主席）該負起的責任時說，透過站在挽回政治信賴的第一線來努力，「必須善盡身為總裁的責任」。