反制假訊息國際研討會 台美加澳共同參與

駐加代表處今天與美國駐加大使館、渥太華大學資訊完整實驗室合作，以「建構民主韌性反制假訊息—台灣選舉及展望」為主題，在渥太華首度舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，吸引智庫學者、外交使節逾百人與會。

今天這場GCTF研討會，由渥太華大學校長弗雷蒙（Jacques Fremont）、駐加代表曾厚仁大使、美國駐加拿大大使柯恩（David Cohen）及澳洲駐加拿大高級專員萊恩（Scott Ryan）代表GCTF正式夥伴，並致詞揭幕。值得一提的，台美澳3國大使連袂出席會議。

全球合作暨訓練架構」（GCTF）是提供台灣與各國夥伴分享專業知識及解決全球性議題的平台，台美雙方2015年成立啟動後，日本、澳洲陸續加入。

曾厚仁表示，隨著科技進步，假訊息挑戰日益加劇，加拿大印太戰略已將反制假訊息列為國際合作核心議題；面對錯綜複雜無國界、暗中成長茁壯的假訊息，台灣準備貢獻一己之力，與民主盟友一同捍衛彼此共享的自由民主價值以及以規則為基礎的國際秩序。

柯恩致詞肯定台灣抵禦假訊息的傑出成就，並引述國務卿布林肯（Antony Blinken）所言，台灣已成為一個「對民主的有力肯定」（powerful affirmation ofdemocracy）。

柯恩重申美國致力維繫兩岸和平與穩定，堅持以和平方式解決歧異，將確保台灣免受脅迫及壓力；他強調台美夥伴關係奠基於民主價值，將在經濟、文化及民間交流等領域持續深化。

萊恩則是呼應指出，假訊息對大眾輿論、態度及價值均甚具影響力，隨著科技進步帶來資訊爆炸，未來AI驅動的假訊息對社會造成的衝擊，將超越眾人想像；他呼籲民主國家更加重視反制假訊息議題，建立國際合作。

研討會閉幕式請到加拿大樞密院助理秘書長蘇瑟蘭（Allen Sutherland）擔任致詞嘉賓，午餐專題演講則由美國國務院全球參與中心（Global EngagementCenter）中國事務處長克里曼（Daniel Kliman）發表；台、美、澳、加4國官員同台登場，凸顯民主國家團結反制威權國家認知作戰的決心。

駐加拿大代表處表示，研討會分享台灣公民團體自發性成立事實查核中心、分析假訊息態樣與手法，朝野協力反制來自極權國家的認知作戰，捍衛台灣民主價值與制度等；充分展現台灣願與理念相近國家公私部門繼續合作的期待，有效對抗境外勢力藉散播假訊息介入民主選舉。