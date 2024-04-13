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日相岸田強調出訪成果 成功向美國及世界傳達訊息

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本首相岸田文雄結束訪美主要行程後，在美國北卡羅來納州受訪強調此行成果時說，「已成功把迎向未來的訊息傳達給美國跟世界」。

日本富士新聞網報導，正在美國訪問的岸田結束華府及北卡羅來納州的會談與會議等行程後，在日本時間今天上午談到這次以國賓身分獲邀訪美時說：「日美身為全球夥伴想留給下一代什麼樣的未來，及為此要付出什麼樣的努力，我們一直在思考傳遞迎向未來的訊息。」

岸田接著說，透過日美領袖會談甚至是在美國國會的演說等途徑，「已成功把這樣的訊息傳達給美國國會、美國人民及全世界」。

另外，韓國執政黨國民力量在第22屆國會選舉中慘敗，原就朝小野大的處境更為惡化，韓國總統尹錫悅未來3年任期不只面臨更強大的在野制衡，還將面對執政黨內部對其不得民心、不聽取黨部意見的批評。

被問到未來的日韓關係，岸田雖然說「這是韓國的國內問題，站在我的立場無法具體表示意見」，但也強調為因應國際社會各式各樣的課題，「日本與韓國是重要夥伴也是重要鄰國，深化及擴充各方面合作符合雙方利益」。

岸田還說，不光是領袖層級，在所有層級跟韓國進行意見溝通很重要。

岸田文雄 日本 美國

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