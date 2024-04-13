趙樂際訪平壤 韓媒：金正恩訪陸已成定局

大陸與北韓高層互動有新進展，中共政治局常委兼大陸全國人大委員長趙樂際近日訪問北韓，並已與朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談，有南韓學者指出，金正恩今年下半年訪問大陸已成定局，趙樂際此行可能是為了提前協調相關情況。

據大陸外交部消息，趙樂際於十一日至十三日對北韓訪問，趙樂際與崔龍海會談時指出大陸願同北韓一道，落實兩黨兩國最高領導人的重要共識，以「中朝友好年」活動為契機，「密切高層交往」。雙方就國際地區形勢及朝鮮半島局勢交換了意見，也見證簽署互免外交公務簽證等多項合作文件。

在趙樂際出訪前，朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男已於三月廿一日在北京與中共中聯部長劉建超會談。這是疫情後罕有的朝鮮勞動黨高層訪問大陸，當時雙方應該就已規畫高層互訪，劉建超還在會談中強調「近年來，習近平總書記同金正恩總書記通過多種形式保持密切戰略溝通」，引領雙方關係「掀開新的歷史篇章」。

南韓韓聯社指出，趙樂際此次訪問可能是為了籌備北韓領導人金正恩訪問中國大陸，為了在「朝中俄與韓美日對立格局不斷加深的背景下」，通過雙方首腦會談增進雙邊交流和加強戰略對話。報導也引述南韓世宗研究所中國研究中心主任鄭載興分析指，金正恩今年下半年訪問中國大陸已成定局，趙樂際此行可能是為了提前協調相關情況；南韓北韓大學院大學校長梁茂進指出，在趙樂際訪問之後，預計崔龍海很有可能在短期內回訪，為金正恩的訪問鋪路。

公開資料顯示，自二○一九年六月大陸國家主席習近平訪問平壤並在錦繡山迎賓館與金正恩會談後，近五年間雙方一直沒有舉行峰會。而二○一八年到二○一九年兩年間，兩人共舉行了四次會談。