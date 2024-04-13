印度大學畢業生失業率高漲 總理莫迪選情難測
全球人口最多國家印度準備迎來19日展開的國會大選，然而印度政治人物得面臨嚴峻現實，印度雖是世上成長最快速的主要經濟體，卻沒足夠的白領工作能提供給受過教育的年輕人。
法新社報導，在印度金融中心孟買（Mumbai）郊區一間就業服務中心，27歲的波帕爾（MaheshBhopale）如同國內其他數以百萬計陷入失業困境的年輕大學畢業生，夢想獲得一份高薪的公職工作。
波帕爾大學主修生物學，他說：「我們擺脫這種生活的唯一出路，就是獲取公職並得到優渥的福利。這將有助我們結婚成家。」
波帕爾並非個案。國際勞工組織（InternationalLabour Organization）估計，2022年印度有高達29%的年輕大學畢業生處於失業狀態。
根據印度政府的數據，印度14億人口中有超過一半的人年齡不到30歲。
孟買的塔塔社會科學研究院（Tata Institute of SocialSciences）發展經濟學家拉瑪庫瑪（R. Ramakumar）指出：「工作機會的增長速度，不及潛在勞動人口的成長速度。」此外，許多新的就業機會是出現於農業領域。
許多印度年輕人表示自己別無選擇，只能加入爭取公職的瘋狂競爭。公職在印度之所以備受推崇，是因公務人員能獲得相當不錯的薪資和福利，而且工作環境安全。
然而，公職的競爭十分激烈。例如，國營企業「印度鐵路公司」（Indian Railways）曾為中低階職位開出大約10萬個職缺，最後卻有超過2000萬人申請謀求這些工作。
34歲的高爾（Ganesh Gore）稱自己落榜公務人員考試已經5次，「沒有政黨或政治人物幫助我們擺脫困境」。
然而，這股對失業感到憤懣的情緒，是否會導致印度選民背棄總理莫迪（Narendra Modi）的執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party），目前尚不明朗。
印度選舉研究機構Lokniti-CSDS指出，今年3月一份訪問德里（Delhi）學生的民調顯示，僅有30%受訪者將高失業率歸咎於莫迪政府。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言