印度大學畢業生失業率高漲 總理莫迪選情難測

全球人口最多國家印度準備迎來19日展開的國會大選，然而印度政治人物得面臨嚴峻現實，印度雖是世上成長最快速的主要經濟體，卻沒足夠的白領工作能提供給受過教育的年輕人。

法新社報導，在印度金融中心孟買（Mumbai）郊區一間就業服務中心，27歲的波帕爾（MaheshBhopale）如同國內其他數以百萬計陷入失業困境的年輕大學畢業生，夢想獲得一份高薪的公職工作。

波帕爾大學主修生物學，他說：「我們擺脫這種生活的唯一出路，就是獲取公職並得到優渥的福利。這將有助我們結婚成家。」

波帕爾並非個案。國際勞工組織（InternationalLabour Organization）估計，2022年印度有高達29%的年輕大學畢業生處於失業狀態。

根據印度政府的數據，印度14億人口中有超過一半的人年齡不到30歲。

孟買的塔塔社會科學研究院（Tata Institute of SocialSciences）發展經濟學家拉瑪庫瑪（R. Ramakumar）指出：「工作機會的增長速度，不及潛在勞動人口的成長速度。」此外，許多新的就業機會是出現於農業領域。

許多印度年輕人表示自己別無選擇，只能加入爭取公職的瘋狂競爭。公職在印度之所以備受推崇，是因公務人員能獲得相當不錯的薪資和福利，而且工作環境安全。

然而，公職的競爭十分激烈。例如，國營企業「印度鐵路公司」（Indian Railways）曾為中低階職位開出大約10萬個職缺，最後卻有超過2000萬人申請謀求這些工作。

34歲的高爾（Ganesh Gore）稱自己落榜公務人員考試已經5次，「沒有政黨或政治人物幫助我們擺脫困境」。

然而，這股對失業感到憤懣的情緒，是否會導致印度選民背棄總理莫迪（Narendra Modi）的執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party），目前尚不明朗。

印度選舉研究機構Lokniti-CSDS指出，今年3月一份訪問德里（Delhi）學生的民調顯示，僅有30%受訪者將高失業率歸咎於莫迪政府。