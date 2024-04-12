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教宗預計9月出訪亞洲12天 虛弱身體能否負荷掀憂

中央社／ 梵蒂岡12日綜合外電報導
梵蒂岡宣布教宗方濟各將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行程安排，可能會考驗高齡87歲的教宗日益虛弱的健康狀況。 美聯社
梵蒂岡宣布教宗方濟各將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行程安排，可能會考驗高齡87歲的教宗日益虛弱的健康狀況。 美聯社

梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行程安排，可能會考驗高齡87歲的教宗日益虛弱的健康狀況。

法新社報導，教宗這次訪問將從9月2日持續至13日，里程總長約3萬公里，是教宗自2013年上任以來最長的旅程。

教廷發布聲明表示，教宗將於9月3日至6日訪問印尼首都雅加達（Jakarta）、6日至9日造訪巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）、9日至11日走訪東帝汶首都狄力（Dili），並於11日至13日到訪新加坡。

這是教宗自去年9月以來首次出國訪問，雖然已籌劃數月，但教宗的健康問題讓外界懷疑是否真能成行。

巴布亞紐幾內亞 教宗 新加坡

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