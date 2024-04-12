教宗預計9月出訪亞洲12天 虛弱身體能否負荷掀憂
梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行程安排，可能會考驗高齡87歲的教宗日益虛弱的健康狀況。
法新社報導，教宗這次訪問將從9月2日持續至13日，里程總長約3萬公里，是教宗自2013年上任以來最長的旅程。
教廷發布聲明表示，教宗將於9月3日至6日訪問印尼首都雅加達（Jakarta）、6日至9日造訪巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）、9日至11日走訪東帝汶首都狄力（Dili），並於11日至13日到訪新加坡。
這是教宗自去年9月以來首次出國訪問，雖然已籌劃數月，但教宗的健康問題讓外界懷疑是否真能成行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言