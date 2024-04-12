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和尹錫悅是高中同學！南韓駐中大使涉職場霸凌 韓方將派工作組赴北京調查

中央社／ 台北12日電
第14任韓國駐華大使鄭在浩。（取材自韓國駐中國大使館官網）
第14任韓國駐華大使鄭在浩。（取材自韓國駐中國大使館官網）

韓媒報導，韓國外交部將於本週末向北京派出監查工作組，從下週開始針對韓國駐中大使館職員指控大使鄭在浩涉嫌職場霸凌一事展開調查，預計調查時間為兩週。鄭在浩是韓國總統尹錫悅的高中同學和中國專家。

韓聯社今天報導，韓國駐中使館職員A某上月初向外交部提交舉報信，揭發鄭在浩曾對其爆粗口等存在霸凌行為。此事被曝光後，鄭在浩照常展開大使相關工作。但他以「個人原因」臨時取消了原定4月1日舉行的例行記者會。

據朝鮮日報此前報導，A某主張稱，鄭在浩在工作時間將人叫到自己辦公室做出侮辱性言行；他還向外交部提交了鄭在浩的言論錄音檔。據悉，A某是其他部門而非外交部派遣到北京的駐在官。

鄭在浩與尹錫悅是冲岩高中的同學，是現任政府的「中國通」。他此前在首爾大學政治外交系擔任了25年的教授。2022年4月，作為韓美政策協商代表團成員隨同尹錫悅訪美，負責說明對中政策。同年6月，鄭在浩被任命為駐中大使，並於8月正式履職。

報導說，之前的韓國駐中大使多由外交官或政界出身人士擔任，輿論指學者出身的鄭在浩出任大使實屬罕見。

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