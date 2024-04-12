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聯合國示警：輸送海地存糧吃緊 4月底前恐見底

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導
圖為海地太子港一名工人在貨車上卸下一袋袋大米。 美聯社
圖為海地太子港一名工人在貨車上卸下一袋袋大米。 美聯社

聯合國秘書長古特瑞斯的發言人杜雅里克今日警告，聯合國向海地輸送糧食的庫存恐於4月底前耗盡，加上海地的國際機場現已關閉約一個月，更使情況岌岌可危。

法新社報導，這個加勒比海國家2月底以來一直處於極度動盪的境地，掌控海地首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區的幫派首領結夥率眾攻擊警局、監獄、機場及海港，目的是要推翻總理亨利（ArielHenry）。

杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國世界糧食計劃署（WFP）在海地境內的糧食只夠維持海地17萬5000人1個月。雖然計劃署正在加強對海地的糧食援助，然而存糧恐於4月底前告罄。

根據杜雅里克，海地主要港口及機場約於一個月前關閉，自然也對糧食與各項援助進入海地構成阻礙。更雪上加霜的是，聯合國呼籲為支持海地的人道援助計畫募款6億7400萬美元（約新台幣218億元），迄今僅募得7%。

致命的幫派暴力肆虐下，亨利於3月11日宣布一旦過渡總統委員會成立，他將請辭下台。然而，成立臨時政府以取代亨利一事，至今尚未達成相關協議。

杜雅里克指出，幫派暴力也使太子港民眾無法獲得醫療照護服務。當地的和平大學附設醫院（La PaixUniversity Hospital）是唯一仍在營運的大型醫療機構，現在已是人滿為患，救護車則難以進入武裝幫派占領的區域。

海地 聯合國

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