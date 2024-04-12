中菲南海衝突不斷 陸國防部嗆：絕不任憑菲方無理取鬧

中菲南海爭端持續緊張，美日澳菲日前在南海舉行首次聯合海上演習，接續美日菲領導人近日首次舉行三邊峰會，皆被視為劍指北京。大陸國防部發言人吳謙12日表示，中方堅決反對外部勢力介入，堅決反對挑釁滋事製造地區緊張局勢，並直言「絕不會任憑菲方無理取鬧」。

菲律賓7日與美、日、澳等盟友在南海舉行首次聯合海上演習，又在11日與美日領導人舉行首次美日菲律三方峰會，美國總統拜登表示，任何在南海對菲飛機、船隻或武裝部隊的攻擊將觸發「美菲共同防禦條約」。上述行動被認為意圖抗衡、甚至抵銷中國大陸在南海地區日益增長的經濟、外交和軍事影響力。

大陸國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。就中菲南海衝突，以及近期菲聯手盟國的行徑，他表示，中方一貫認為，任何國家間的國防合作都不應針對其他特定國家，都不應損害區域和平穩定，並稱中方在南海的相關活動「合理合法、無可非議」。

他話鋒一轉指出，反而是「個別域外國家」頻繁派遣艦機到南海炫耀武力，拉攏盟友搞針對中方的「小圈子」，甚至拿觸發所謂共同防禦條約威脅、脅迫中方，這是不負責任的，也是極為危險的。

吳謙表示，南海是地區國家的共同家園，我們一貫主張透過對話協商妥善處理分歧。

近段時間以來，菲方一方面拉攏域外勢力介入，侵闖「中國南沙群島有關島礁」，另一方面開動宣傳機器炒作所謂中方「以大欺小」，偽裝成受害者四處碰瓷賣慘，中方對此堅決反對。

他強調，解決南海問題要講道理，而不是比大小，並稱「中方從不以大欺小，但也絕不會任憑菲方無理取鬧」，並強調在捍衛國家主權安全議題上，「中國軍隊一向說到做到」。

中國大陸在與菲律賓關係不睦的同時，積極加大與東南亞其他國家的來往，例如邀請印尼準總統、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）於3月底至4月初訪陸，是其當選總統後的首訪首站。

就大陸與印尼兩軍的合作，吳謙表示，近年兩軍高層互動密切，在聯演聯訓、艦艇互訪、人員培訓、多邊協作等方面，呈現出蓬勃發展的良好態勢。下一步，中方願與印尼方一道，繼續鞏固戰略互信，深化務實合作，推動兩軍關係邁上新階梯。