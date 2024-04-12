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找到溫暖？岸田美國國會演說「從沒在日本國會獲熱烈掌聲」日網炸鍋了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日向國會兩院聯席會議發表演說。路透
日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日向國會兩院聯席會議發表演說。路透

日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日以英語向國會兩院聯席會議發表演說，熱情地闡述了日本的外交立場，獲得了許多參眾議員報以熱烈掌聲，但根據日媒報導，岸田在演說一開始的玩笑話，卻在日本國內引來網友的冷嘲熱諷。

根據演說當時影像，岸田向相關人士表達謝意後，實際演講的第一句話是「我從來沒在日本國會得到如此熱烈的掌聲」，引發現場一陣笑聲。但中日體育報導，內閣的支持率沒有上升的跡象，日本國會也在政權局勢嚴峻之際持續受到追究，岸田此時卻滿臉笑容，拿兩國國會之間的差異在開玩笑，引發了大批日本網友的不滿。

根據轉述，「熱烈掌聲」翻成日語的關鍵詞「すてきな拍手」12日迅速登上社群媒體平台「X」（推特）的熱門趨勢。網友發文痛批，「不是因為沒有做會讓國民想要鼓掌的事情嗎？」、「既然有餘裕說笑話，那也能夠毫不費力地說明秘密資金問題了吧」，「向國民增稅，自民黨在逃稅，不可能會有掌聲的」。

日刊體育指出，永田町也有一種強烈的觀點，即岸田在執政自民黨的政治獻金醜聞上，並未盡到身為黨魁的責任，在日本國會沒有得到掌聲是「自作自受」。

岸田文雄 政治獻金 日本 社群媒體 自民黨

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