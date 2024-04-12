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巴黎奧運設反無人機系統因應威脅 效能仍存疑慮

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
距離巴黎夏季奧林匹克運動會開幕只剩3個半月，法國已將國家安全警戒提升到最高層級。圖／美聯社
距離巴黎夏季奧林匹克運動會開幕只剩3個半月，法國已將國家安全警戒提升到最高層級。圖／美聯社

距離巴黎夏季奧林匹克運動會開幕只剩3個半月，無人機的潛在威脅備受關注，外界擔心為奧運設置的反無人機防護罩屆時無法勝任保護巴黎的任務。

法新社報導，法國內政部長達馬南（GeraldDarmanin）去年特別將無人機列為奧運「毫無疑問必須因應的主要（威脅）」。

然而，一份國會報告因被認為過於敏感而未公開，系統測試演練也沒有得出確定的結果。

不願透露姓名的高級安全消息人士表示：「這件事曝光於公眾眼前令人惱怒，但不幸的是，與官方說法相反，事情並未真正按照我們所盼那樣進行。」

自1972年慕尼黑奧運以來，「恐怖」攻擊的陰霾一直困擾每個奧運主辦國，當時巴勒斯坦激進組織「黑色九月」（Black September）殺害了以色列代表隊11名隊員。

隨著紐約發生911恐攻事件、2004年雅典奧運籌備過程中傳出地鐵藏有「髒彈」，奧運受威脅的程度大幅升高，維安費用迅速膨脹。

巴黎奧運將在7月26日舉行開幕式，屆時塞納河沿岸將有30萬名觀眾，如果大批無人機從空中突襲，對當局來說簡直有如惡夢。

在今年3月22日莫斯科郊區一座音樂廳遭攻擊後，法國已將國家安全警戒提升到最高層級，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在塞納河上舉行奧運開幕式仍是「首選方案」。

據估計，法國有300萬架無人機，其中大部分屬於私人，武裝部隊和政府正努力阻止任何可能具敵意的飛行器出現在奧運會場上空。

巴黎奧運的軍事應變工作已於2022年4月委託給泰雷斯與CS集團（Thales and CS Group），但後來小問題接連不斷，原定2023年6月交付的6套Parade無人機反制系統已延遲數月，引發擔憂，並促使參議院委員會在2023年底啟動真相調查任務。

共和黨籍（Les Republicains）委員會主席貝漢（Cedric Perrin）去年12月對國防記者表示，對於無人機的防範「還未達標準」。

巴黎奧運 法國 馬克宏

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