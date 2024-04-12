亞洲LNG行情漲至1月來最高 因俄軍攻擊烏克蘭儲氣設施

在俄羅斯攻擊烏克蘭兩處地下天然氣貯存設施後，北亞液化天然氣（LNG）行情跟進前一天的歐洲市場漲勢，12日盤中大漲2.6%至1月來最高。

彭博資訊報導，亞洲LNG行情12日盤中跳漲2.6%，漲破每百萬英制熱量單位（BTU）10美元，為1月來首見。若烏克蘭貯存設施遭破壞，或俄國經由烏克蘭運輸的天然氣減少，可能迫使歐洲加強與亞洲競購海運LNG。

這些攻擊是俄國第四次攻擊烏克蘭天然氣貯存設施，也將嚇阻歐洲用戶在今年冬季前運用烏國設施儲氣的計畫。俄國11日也以飛彈和無人機摧毀基輔附近的Trypilska燃煤火力發電廠、以及好幾個地區的電力設施，以回應烏克蘭以無人機攻擊俄國的石油、天然氣及能源設施。

在LNG價格於2月降至三年低點後，亞洲已擴大採購LNG，但過去幾周的行情大漲，已降低這種大宗商品的價格優勢，可能促使多國暫停進一步收購。