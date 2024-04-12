厄瓜多闖大使館逮人！墨西哥告上國際法院「應暫停厄國聯合國會員資格」

厄瓜多警方日前突襲墨西哥駐基多大使館，帶走遭通緝的前副總統葛拉斯，墨國今天為此向國際法院（ICJ）提起訴訟，並表示希望「暫停」厄瓜多的聯合國成員國資格。

法新社和路透社報導，墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）在記者會上表示，墨國這起訴訟要求暫停厄瓜多的聯合國成員國資格，除非厄瓜多公開致歉，「承認違反國際法的基本原則與規範」。

巴塞納表示，此舉目的是要「確保補償對墨西哥國家和其國民造成的精神損害」。

厄瓜多安全部隊5日晚間闖入墨西哥駐基多（Quito）大使館，帶走因貪污指控遭通緝的葛拉斯（Jorge Glas）。墨國此前允許給予葛拉斯政治庇護。

這起罕見擅闖外交領土的事件引發國際強烈抗議，並導致墨西哥宣布與厄瓜多斷交，並撤回駐厄外交人員。

在同一場記者會上，墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，這起訴訟的目的在於確保「這樣的事不會在世上任何其他地方重演，且國際法是得到保障的」。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）則對闖入墨國大使館一事提出辯護，稱這是拘捕葛拉斯的必要之舉，因為他有潛逃風險，還說他願意與墨西哥「化解任何歧見」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國憲章中有概述暫停一國聯合國成員國資格的理由。

杜雅里克在紐約向媒體表示，「這個問題是由成員國決定」，還說「我們確實非常希望厄瓜多與墨西哥之間的緊張關係能透過對話來解決」。