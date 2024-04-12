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美日菲峰會登場！拜登：美國對日菲防禦承諾「堅如鐵甲」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登(中間)當地時間11日在白宮與日本首相岸田文雄(右一)及菲律賓總統小馬可仕(左一)，舉行首次美日菲三邊峰會。美聯社
美國總統拜登(中間)當地時間11日在白宮與日本首相岸田文雄(右一)及菲律賓總統小馬可仕(左一)，舉行首次美日菲三邊峰會。美聯社

美國總統拜登當地時間11日在白宮與日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕，舉行首次美日菲三邊峰會，聚焦應對中國在亞太區的軍事活動，三人皆表示，未來幾年還將舉行更多場峰會。

拜登在峰會開始前表示，「未來幾年，我們世界大量歷史將在印太地區書寫。」稱美日菲將共同書寫這個故事，也期待這場第一次峰會及未來幾年更多的峰會。

小馬可仕表示，「這次會議可能只是一個開始」，稱三邊峰會的誕生並非出於方便或權宜之計，而是合作夥伴之間的「自然進展」，透過對民主、善政和法治的深刻尊重所聯繫一塊。

他說，「今天的峰會是一個機會來定義我們想要的未來以及我們打算如何共同實現它。」

岸田文雄則表示，盟友和志同道合國家之間的「多層次合作」，對維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序至關重要。他說，「今天的會議將創造歷史，成為顯著推動此一舉措的機會。」

此外，拜登形容美國對日本及菲律賓的防禦承諾堅如鐵甲，任何在南海對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都會援引美菲共同防禦條約。

美國和菲律賓1951年簽署《美國-菲律賓相互防禦條約》（US-Philippines Mutual Defense Treaty），根據條約，如果任一方受到第三方武力攻擊，雙方將提供彼此軍事援助和防禦。

在峰會開始前，一名美國高階官員向記者明確表示，這次會議是對中國在南海脅迫的直接回應，旨在發出「明確」的團結訊訊息。

小馬可仕 美國 菲律賓

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