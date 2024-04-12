岸田文雄赴美國會演說 提聯合威懾北京戰略挑戰
日本首相岸田文雄11日在美國國會發表演說，提到支持烏克蘭、應對中國大陸挑戰，以及美日邦誼，他表示，中方對日本和國際社會，構成史無前例且最龐大的戰略挑戰，俄烏戰爭邁入第三個年頭，烏克蘭的今天可能是東亞的明天，這些都需要美國的領導，以及包含日本在內理念相近國家的參與，以維持威懾及和平穩定。
美國聯邦眾議院還在為援助烏克蘭預算辯論不休，岸田文雄在訪美期間多次公開表達對烏克蘭及美國的堅定支持。
岸田文雄赴美國是訪問，並接受美國國會邀請，赴聯邦參眾兩院聯席會對參眾議員發表演說。
距離日本首相被邀請至國會演說已是9年前，岸田文雄是繼安倍晉三後，第二位在這個場合發表演說的日本首相；路透形容，只有美國最親密的盟友才會有此待遇。
岸田說，如今是全球人類的歷史轉捩點，自由民主、氣候變遷及人工智慧（AI）的發展，都劇烈影響著人民的生活；話鋒一轉，他說，中方對外作為和軍事行動構成史無前例且最巨大的戰略挑戰，不只針對日本的和平與安全，還包含國際社會。
岸田說，「中國帶來的挑戰持續著，我們對自由開放、以規範為基礎的國際秩序與和平的承諾也要持續下去。」
岸田提到，今天的烏克蘭，可能是明天的東亞，不能坐視無端且不公的侵略發生。
俄烏戰爭已持續兩年多，帶動外界對中國大陸侵略台灣的危險評估，聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）邀請中華民國駐美代表俞大㵢到場聆聽岸田文雄的演說。
岸田表示，日美緊密的協調需求更甚以往，必須確保美日同盟展現的嚇阻力量依然可信且強韌；日本是美國最密切的朋友，且現在已非單純的雙邊關係，而是進展到多邊，包含南韓、澳洲、印度、菲律賓、七大工業國組織（G7），甚至東協，日美與這些理念相近國家一起實現自由開放的印太區域。
岸田文雄11日上午在國會演說後，下午參與美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）的三方峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言