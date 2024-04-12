詐貸侵吞8740億元 越南女首富被判死刑

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成六百七十七兆越南盾（二百七十億美元、約台幣八千七百四十億元）損失，十一日被法院判處死刑。

英國天空新聞與越媒VnExpress報導，張美蘭案是越南史上最大的一樁詐欺審判。張美蘭與同夥被控在二○一二至二○二二年間，非法控制西貢股份商業銀行（ＳＣＢ），透過數千家幽靈公司及行賄政府官員侵吞資金。ＢＢＣ說，張美蘭貸款金額達四百四十億美元，衛報說，其中二百七十億美元無法追回，相當於二○二三年越南ＧＤＰ的近百分之六。

張美蘭於二○二二年十月被捕，三月初開庭審理。根據此前新聞，此案牽連甚廣，從中央銀行到政府都有官員涉案，驚動房地產和公司債市場。

越媒報導，胡志明市人民法院法官指出，六十八歲的張美蘭因犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等三項罪名而受罰。即使此案金額驚人，但死刑是不尋常的重判。ＢＢＣ指出，不少人認為，法院可能想藉此施壓張美蘭，盡可能追回被侵吞的資金。張美蘭家人在宣判前就告訴路透將會上訴。