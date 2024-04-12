尹錫悅政府將陷癱瘓 專家：南韓將出現更多政治僵局

南韓總統尹錫悅率領的國民力量黨在十日國會選舉慘敗，讓他在剩餘三年任期跛腳。韓媒指出，尹錫悅成了南韓第一個整個任期都面臨國會「朝小野大」困境的總統，恐難以推動任何施政。而在野黨共同民主黨領袖李在明經此一役，幾乎確定將再度出馬參選總統，他官司纏身卻人氣居高不下，有如美國前總統川普，讓南韓選民面臨和美國同樣困境。

二○二二年南韓總統大選，尹錫悅以不到一個百分點史上最小差距獲勝以來，民意支持度一直偏低，他宣稱原因之一是施政遭國會阻撓，希望扭轉朝小野大局面，如今希望宣告破滅。

曾任前總統文在寅特別顧問的延世大學教授文正仁指出，未來尹錫悅政府「將在立法跟預算方面陷入癱瘓」。文正仁表示，尹錫悅其實可以避免走上跟在野黨對撞路線，但尹是檢察官出身，不習慣利益交換，「因為他思想僵化，今後將面臨黯淡時光」。

專家認為，南韓接下來將出現更多政治僵局。儘管在野勢力席次未達三分之二絕對多數，無法推翻尹錫悅的否決權，阻撓他的立法議程卻綽綽有餘。

南韓美國天主教大學政治學教授呂寅曄說，南韓當今的政治兩極分化跟不信任，讓朝野不可能妥協，無法「推進任何有意義的內政議程，應付高通膨、物價上漲和生育率下降」。

尹錫悅已經大肆運用總統否決權退回在野黨的法案，但他們現在可能會重新提案，要調查主管機關處理二○二二年梨泰院踩踏事件，還有鎖定尹錫悅家人。史丹佛大學社會學教授申起旭說，「在野勢力將設法任命一位調查第一夫人（金建希）的特別檢察官」，重新啟動南韓廣為人知的敵對政治復仇循環。

隨著共同民主黨取得壓倒性勝利，爭議纏身的黨魁李在明，現在拿到二○二七年再度問鼎總統寶座門票。

申起旭指出，李在明就跟美國前總統川普一樣，「正面臨許多法律問題，但仍是下屆總統選舉的主要候選人」。他說，「南韓選民將跟十一月的美國選民一樣，面對類似的困境，儘管有官司問題，李在明還是保有高度民意支持」。

呂寅曄表示，即使李在明被控貪腐等官司，共同民主黨仍大勝，顯示「被控犯罪的候選人還是可以成為南韓政界贏家」。