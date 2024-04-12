首度攜手美日澳 台助吐瓦魯建海底電纜

美國白宮表示，日本將加入美國、澳洲建設太平洋島地區海底網路電纜計畫並提供資金，並公布台灣將首度參與美、澳、日，協助其友邦吐瓦魯建設海底網路電纜。

澳洲總理艾班尼斯去年十月訪美時，美國與澳洲宣布將合作向太平洋地區基礎建設融資機制提供六千五百萬美元（約台幣廿一億元）資金，為太平洋島國海底網路電纜建設提供資金，並與谷歌和太平洋島國合作。此舉也被視為美國抗衡中國影響力。

中央社報導，日本首相岸田文雄目前正訪問美國，白宮十日公布，在美、澳去年十月對海底網路電纜聯合融資承諾的基礎上，日本將加入這項協助太平洋地區建設海底網路電纜計畫。

白宮指，美日將向太平洋地區海底網路電纜建設提供資金，包括為吐瓦魯及密克羅尼西亞聯邦海底網路電纜系統提供一千六百萬美元。這是海底電纜首度連向吐瓦魯。

白宮也表示，台灣將加入美國、日本、澳洲，為吐瓦魯海底網路電纜計畫提供資金。

我駐吐瓦魯大使林東亨說，吐國目前聯外僅能依靠衛星，功能受限，因此台灣積極與美、澳、日等理念相近援助夥伴協作，自二○二三年起先進行布建中太平洋電纜的可行性研究，逐步推進布建中太平洋電纜規畫。