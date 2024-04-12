聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日峰會升級軍事同盟 劍指北京

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄（左）十日在白宮橢圓辦公室會面。兩人達成升級軍事同盟共識，密切協調以應對北京挑戰。（路透）
美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄（左）十日在白宮橢圓辦公室會面。兩人達成升級軍事同盟共識，密切協調以應對北京挑戰。（路透）

美國總統拜登十日在白宮歡迎日本首相岸田文雄國是訪問，兩人達成升級軍事同盟的共識，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性，並持續密切協調以應對北京的挑戰；拜登與岸田文雄在會後記者會主動提及台海和平穩定的重要性。

美日軍事同盟有史以來最重大的升級是這次拜岸峰會的焦點，聯合聲明指，這是美日戰略合作的新時代，美日將持續努力實現自由開放的印太與全球。

拜登宣布，美日將各自提升並調整軍事指揮架構，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性與規畫，在面臨緊迫的區域安全挑戰時，這將有助美日同盟指揮與控制的有效性，並強化威懾力；美國支持日本取得戰斧飛彈，深化情監偵與情報共享。

此外，拜登提到將有美日英三方軍演，美日與澳洲將建構飛彈與防空系統，以應對日益增長的空中與飛彈威脅；美國、澳洲和英國正考慮邀請日本就澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）第二支柱計畫展開合作。

ＡＵＫＵＳ除了有澳英美三國協力為澳洲打造核動力潛艦外，第二支柱將聚焦共同發展量子、人工智慧（ＡＩ）和極音速等新興科技。

針對台海，拜登在記者會表示，美日並肩捍衛南海自由航行與維持台海和平穩定；岸田則說，美國和日本均鼓勵以和平方式解決兩岸歧見。

岸田表示，美日將持續密切協調以應對中國大陸的挑戰，同時，美日強調持續與北京對話，並且在共同挑戰之處與北京合作的重要性；此外，岸田呼籲北京負起世界大國的責任，他一向希望建立穩定且具建設性的日中關係。

談到北京，拜登表示，美國持續促進對中溝通，美日今天達成強化軍事同盟的共識，是要強化軍力與備戰能力，不是要針對任何國家或威脅區域，無涉衝突，而是恢復區域的穩定。

岸田表示，任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖都是絕對不可能接受的，美日與理念相近國家合作，會持續果斷回應對抗這類行動。

拜登重申美日安保條約所載，美軍對日本負有防衛義務的立場，確認釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）屬於美日安保條約第五條適用對象。

聯合聲明指，美日強烈反對中華人民共和國透過武力或脅迫，片面改變東海現狀的任何企圖，包含中方試圖破壞日本對釣魚台長期且和平的治理。

北京 拜登 日本

延伸閱讀

接見美智庫訪團 賴清德：將致力於兩岸穩定及印太和平

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

【Daily Podcast】南韓國會選舉在野陣營取得大勝／岸田文雄與拜登會談聚焦加強對抗中國／戰火下的加薩，如何度過開齋節？

YOASOBI出席拜登迎岸田晚宴！坐舞台正前方 粉絲暴動

相關新聞

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

南韓十日舉行國會選舉，執政黨國民力量黨慘敗，總理韓悳洙十一日向總統尹錫悅口頭請辭，總統辦公室秘書室長、政策室長、首席秘書...

尹錫悅政府將陷癱瘓 專家：南韓將出現更多政治僵局

南韓總統尹錫悅率領的國民力量黨在十日國會選舉慘敗，讓他在剩餘三年任期跛腳。韓媒指出，尹錫悅成了南韓第一個整個任期都面臨國...

詐貸侵吞8740億元 越南女首富被判死刑

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成六百七十七兆越南盾（二百七十億美元、約台幣八千七百四十億元...

岸田美國國會演說全程英語 矢言與美共擔全球責任

日本首相岸田文雄今天於美國國會發表英語演說，強調隨著地緣政治格局變化及日本信心的增強，日本不再局限於擔任美國最親密的盟友...

首度攜手美日澳 台助吐瓦魯建海底電纜

美國白宮表示，日本將加入美國、澳洲建設太平洋島地區海底網路電纜計畫並提供資金，並公布台灣將首度參與美、澳、日，協助其友邦...

美日峰會升級軍事同盟 劍指北京

美國總統拜登十日在白宮歡迎日本首相岸田文雄國是訪問，兩人達成升級軍事同盟的共識，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。