快訊

Apple生了！老公報喜「母子均安」剪臍帶瞬間超感動

藏壽司疑食物中毒連環爆 總公司發聲明致歉

金控股東會紀念品看過來！開發金、永豐金走露營風 元大金送這個

南海緊張 菲律賓空軍將首度派戰機參加澳洲軍演

中央社／ 巴塞空軍基地11日專電

南海和區域緊張升溫，菲律賓空軍今年將首度派戰機赴澳洲參加「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演，積極提升戰力並獲得與多國盟友共同訓練的機會。

中菲南海對峙衝突頻傳，美國、日本、澳洲等菲律賓盟友7日出動海軍艦艇和軍機，首度與菲律賓在南海聯合演習，以行動力挺馬尼拉當局，同時表達支持「自由開放的印太地區」。

隔天，菲律賓和美國空軍的「雷霆對抗」（CopeThunder）第一階段演習在馬尼拉西北方的巴塞空軍基地（Basa Air Base）登場，出動478名菲律賓空軍和170名美國空軍兵力，將進行近2週的聯合演練。

菲律賓空軍今天開放媒體赴巴塞空軍基地採訪。菲國空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）告訴中央社，這次演習重要目標之一是讓菲律賓空軍為大規模兵力部署做好準備。

她表示：「我們預計將參加2024年『漆黑』多國聯合軍演。今年7月，菲律賓將首次派遣我們的飛機和戰鬥機機組人員前往澳洲參加上述演習。」

卡斯蒂約說：「這將是我們第一次把飛機帶到另一個國家進行如此大規模的演習。我們需要接受訓練，以了解屆時會發生什麼、如何有效率地進行大規模兵力部署。」

她表示，參與多國空軍聯合演習對菲律賓很重要。「我們可以從其他空軍身上學到很多。與其他更成熟、能力更強的空軍相較，我們需要向他們學習，以便將來我們每次執行任務時，都能採行他們最佳的做法。」

韓國空軍黑鷹飛行表演隊3月初赴菲律賓克拉克空軍基地，進行為期3天的飛行表演，並與菲國空軍第5戰機聯隊交流，討論如何進行大規模部署，以及戰機在國外如何部署與管理。

當時，卡斯蒂約就告訴中央社，菲國空軍預計今年將派戰機參與在澳洲舉行的「漆黑」多國聯合軍演，因此正努力學習韓國在大規模兵力部署方面的經驗。

兩年一度的「漆黑」多國聯合軍演今年將於7月15日到8月1日在澳洲舉行。

根據澳洲皇家空軍網站，2022年的「漆黑」聯合軍演有來自全球各地2500名人員和100架飛機參與。參與國家包括澳洲、加拿大、法國、德國、印尼、印度、日本、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、美國和英國。

菲律賓2022年首度參與這項軍演，但當時並未派出戰機前往澳洲。

澳洲 空軍 菲律賓

相關新聞

擺脫對陸供應鏈依賴！美日峰會有3大意義 背後政局困境浮上檯面

日本時間11日早上（華盛頓時間10日晚），美國首都華盛頓的白宮當地，拜登總統替以國賓身分造訪當地的日本首相岸田文雄舉...

審判政府口號生效...南韓執政黨國會選舉失利 內部直指總統不得民心

韓國執政黨國民力量在第22屆國會選舉中慘敗，原就朝小野大的處境更為惡化，總統尹錫悅未來3年任期不只面臨更強大的在野制衡，...

侵吞金額達GDP近6％！越南地產大亨遭重判死刑 外媒曝這點不對勁

越南房地產大亨、萬盛發控股集團（Van Thinh Phat）主席張美蘭（Truong My Lan）被控犯下詐貸詐騙案...

南韓前法務部長當選國會議員 要求檢方傳喚尹錫悅妻

韓國前法務部長曹國今天確定當選第22屆國會議員，他隨即召開記者會要求檢方即刻傳喚總統尹錫悅的夫人金建希，調查其收受名牌包...

馬修派瑞回憶錄 真誠自揭與成癮症對抗人生

以情境喜劇「六人行」紅遍全球的好萊塢演員馬修派瑞去年驟逝震驚全球，讓2022年親筆寫下的回憶錄再被關注，書中真誠揭開明星...

台商河內開會遭中共干擾 越南：一中下與台多方交流

中共戰狼狼爪伸進越南，全球台商在河內市開會遭到干擾，中華民國國旗、部會字樣都被刪去。越南外交部今天重申一中政策，但也強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。