南韓前法務部長當選國會議員 要求檢方傳喚尹錫悅妻

韓國前法務部長曹國今天確定當選第22屆國會議員，他隨即召開記者會要求檢方即刻傳喚總統尹錫悅的夫人金建希，調查其收受名牌包等事件。

曹國確定當選第22屆國會比例代表（不分區）議員，下午便在大檢察廳前召開記者會，對檢方發出「國民的命令，也是最後的警告」，要求檢方盡快查明金建希與其母涉嫌操縱股價，以及金建希疑似收受價值2200美元（約新台幣7萬532元）的迪奧（Dior）名牌包事件。

「希望檢方立刻調查金女士，決定是否起訴」，曹國說，「若金女士沒有嫌疑，難道不該趕快還她清白、讓她不必避著民眾與輿論嗎」，並強調這並不是他所屬的祖國革新黨要求，而是這次國會選舉結果所表達民意。

曹國表示，若檢方不按照民意行動，待22屆國會開議後，祖國革新黨將與最大在野黨共同民主黨商議後再次提出針對金建希的特檢法案，「如果總統真認知且接受這次國會選舉展現的民意，應該不敢再行使否決權」。

韓國國會去年底表決通過針對金建希及執政黨陣營的2項特檢法案，但尹錫悅行使否決權，批評在野黨為國會大選強硬推動「惡法通過」。