快訊

傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

台商河內開會遭中共干擾 越南：一中下與台多方交流

中央社／ 河內11日專電
台商日前在越南辦活動頻頻遭到中共干擾，越南外交部副發言人段克越（圖）11日重申一中政策，但也強調和台灣在經貿、人員往來的非官方關係。中央社
台商日前在越南辦活動頻頻遭到中共干擾，越南外交部副發言人段克越（圖）11日重申一中政策，但也強調和台灣在經貿、人員往來的非官方關係。中央社

中共戰狼狼爪伸進越南，全球台商在河內市開會遭到干擾，中華民國國旗、部會字樣都被刪去。越南外交部今天重申一中政策，但也強調和台灣在經貿、人員往來的非官方關係。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南首都河內市舉行。越方應中共要求，不准活動出現中華民國國旗圖樣，看板及文宣只要有「國家」、「部會」等象徵國家地位的用詞都要拿掉。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社記者詢問，越南多次宣稱，會營造一個有利外商投資的環境，但台商對於無法免於政治干擾感到憂心；越南是否認同與支持中共打壓台商，是否有辦法承諾給外資一個免於政治干擾的環境。

越南外交部副發言人段克越（Doan Khac Viet）回應時表示，越南在「一中政策」的基礎上，與台灣在經濟、貿易、投資、人民交流、旅遊、教育培訓等領域發展非官方的民間關係。

段克越指出，越南將外資視為國家發展動力重要資源之一，在這一政策下，越南一直關心並重視改善投資環境，為外資企業創造有利條件，確保外商安全，其中包括前來越南長期經營生產和做生意的台商。

台商 外交部 越南

相關新聞

侵吞金額達GDP近6％！越南地產大亨遭重判死刑 外媒曝這點不對勁

越南房地產大亨、萬盛發控股集團（Van Thinh Phat）主席張美蘭（Truong My Lan）被控犯下詐貸詐騙案...

南韓執政黨為何慘敗？解讀尹錫悅惹怒民怨的多重風暴

2024年4月10日為4年一度的南韓國會選舉，各選區經過10多個小時的馬拉松式開票，結果終於揭曉。最大在野黨——進步派的共同民主黨（簡稱民主黨），在300個國會席次中，囊括了175席；執政的保守派國民力量，則只取得108席，整體盤勢和4年前選舉雷同，預告「朝小野大」的局面，將持續至尹總統任期結束。

馬修派瑞回憶錄 真誠自揭與成癮症對抗人生

以情境喜劇「六人行」紅遍全球的好萊塢演員馬修派瑞去年驟逝震驚全球，讓2022年親筆寫下的回憶錄再被關注，書中真誠揭開明星...

台商河內開會遭中共干擾 越南：一中下與台多方交流

中共戰狼狼爪伸進越南，全球台商在河內市開會遭到干擾，中華民國國旗、部會字樣都被刪去。越南外交部今天重申一中政策，但也強調...

緬甸叛軍奪下邊境城鎮米瓦迪 逼退200名政府軍

緬甸反軍政府叛亂團體連續發動數天攻擊後，宣布攻占邊境城鎮米瓦迪（Myawaddy），還迫使約200名政府軍士兵撤退到連接...

加拿大總理：中國試圖干預近兩次選舉 但未影響結果

加拿大總理杜魯道今天堅稱，加國近兩次選舉確實是「由加國人決定」，中國試圖干預，但結果沒有受到影響，北京也「不太可能」偏好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。