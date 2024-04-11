加拿大總理：中國試圖干預近兩次選舉 但未影響結果
加拿大總理杜魯道今天堅稱，加國近兩次選舉確實是「由加國人決定」，中國試圖干預，但結果沒有受到影響，北京也「不太可能」偏好任一政黨。
媒體報導中國可能曾干預加拿大2019年與2021年選舉之後，杜魯道（Justin Trudeau）去年迫於在野黨議員壓力成立獨立委員會，調查有關中國等國試圖干預加國民主進程以及渥太華回應等問題。
杜魯道今天在委員會面前作證數小時，回答有關他接到的情資簡報等問題時，堅稱這些選舉「自由公平」。
杜魯道表示：「這些選舉公正，都是由加拿大人所決定。」
這兩次選舉都由杜魯道的「自由黨」（LiberalParty）獲勝。
在野保守黨（Conservative Party）指責渥太華對據稱的干預、特別是中國的干預視而不見。北京否認干預指控。
提交給該委員會的情資報告描述中國的活動「高超、隨處可見、持續存在，且針對全國各級政府和公民社會」。
但杜魯道和出席調查的多位部長淡化這項情報指出，情資往往都非確鑿可信。
杜魯道在上次大選的主要對手、後來落敗的歐圖爾（Erin O'Toole）告訴委員會，他認為2021年保守黨有8、9席是因為外國干預丟掉。
保守黨因中國的人權紀錄及在香港採取安全打壓，對其採取強硬立場，一般認為，與杜魯道的自由黨相比，保守黨較不受北京歡迎。
但杜魯道駁斥這點，他對委員會表示，「中國政府本身似乎不太可能在這場選舉中有偏好」。
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