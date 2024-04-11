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直髮產品有致癌風險 今大量流入非洲

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。過去也有許多非裔女性則發起「自然頭髮運動」，盼非裔女性避免美髮產品對人體造成的負面影響。（Photo by Rod Waddington on Flickr under C.C. License）
示意圖。過去也有許多非裔女性則發起「自然頭髮運動」，盼非裔女性避免美髮產品對人體造成的負面影響。（Photo by Rod Waddington on Flickr under C.C. License）

美國飽受爭議的美髮產品，竟大量流入第三世界！美國國家衛生院研究曾指出，頻繁使用化學直髮劑，恐增加女性罹患子宮頸癌的風險，當時許多非裔女性向廠商提起集體訴訟。但數據顯示，這些備受爭議的產品在肯亞、奈及利亞等非洲國家的銷量卻直線飆升。

有害直髮膏流入非洲

非裔女性的頭質天生比較硬，容易自然捲，不少人選擇使用直髮膏做造型。《美國國家衛生院》研究卻發現，頻繁使用化學直髮劑與子宮癌之間存在關聯性，使得該國女性於去年提出集體訴訟，指控包括萊雅（L'Oréal）和露華濃（Revlon）在內至少10幾家公司。

代表律師之一克倫普當時就指出，眾多非裔女性為了避免遭到歧視，被迫使用直髮膏來符合白人審美觀，而業者利用這種文化脅迫來進行推銷，已經涉及到民權問題。業者則反駁，研究報告並未證明直髮膏與癌症之間存在因果關係，要求法院駁回訴訟。

如今，直髮膏產品在美國爭議持續延燒，但這類產品在非洲國家的銷量卻直線飆升。《衛報》報導，直髮膏在突尼西亞與肯亞的銷量於5年內成長了10%，在南亞與奈及利亞等國狀況亦然。

擁抱自然頭髮

英國性平組織「Level UP」成員法洛敦莉柏德指出，「我們知道黑人女性使用直髮劑的原因有很多，有些並非她們所能控制的」，她更發起運動要求萊雅停止銷售直髮產品，更呼籲業者揭露產品潛在的健康影響。

過去也有許多非裔女性發起「自然頭髮運動」（natural hair movement），盼非裔女性避免美髮產品對人體造成的負面影響。創立天然護髮產品企業「Miss L – Embrace My Roots」的德布朗盼將「這是我與生俱來的頭髮，我要擁抱它」的觀念推廣出去。

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子宮頸癌 美國 非洲

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