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緬甸叛軍奪下邊境城鎮米瓦迪 逼退200名政府軍

中央社／ 緬甸米瓦迪11日綜合外電報導
約有200名逃走的緬甸政府軍士兵聚集在進入泰國的過境點。 美聯社
約有200名逃走的緬甸政府軍士兵聚集在進入泰國的過境點。 美聯社

緬甸反軍政府叛亂團體連續發動數天攻擊後，宣布攻占邊境城鎮米瓦迪（Myawaddy），還迫使約200名政府軍士兵撤退到連接米瓦迪和泰國的1座橋上。

路透社報導，緬甸軍政府正在多條戰線上對抗武裝叛亂團體。自去年10月叛亂團體在中國邊境附近發動攻勢以來，政府軍已遭受一系列挫敗。

「全國團結政府」發言人喬紹（Kyaw Zaw）說，今天，克倫民族聯盟（KNU）領導的聯合部隊占領了米瓦迪的軍事基地。

他說：「這是我們革命的關鍵勝利，因為米瓦迪是軍政府的重要邊境城鎮，也是邊境貿易主要收入（來源）之一。」

克倫民族聯盟發言人帕東（Padoh Saw Taw Nee）則指出，約有200名逃走的政府軍士兵聚集在進入泰國的過境點。

當地媒體「新時代」（Khit Thit）報導，泰國當局正與這些士兵談判，以決定是否給予他們庇護。

據法新社報導，1名要求匿名的泰國邊境官員說，米瓦迪在昨天晚間「淪陷」。

泰國 緬甸

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