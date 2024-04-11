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引用科幻劇台詞 岸田文雄希望美日「勇敢走向前人所未至的領域」
美國總統拜登10日晚間在華府設國宴款待日本首相岸田文雄夫婦，政商名流和科技界大咖冠蓋雲集。岸田在敬酒時引用堪稱美國文化經典的科幻電視劇「星際爭霸戰」（Star Trek）開場白，希望日美兩國「不可動搖的關係」，「勇敢走向前人所未至的領域」。
根據C-SPAN影片與每日郵報記者轉述，岸田敬酒時發表了近5分鐘講話，最後談到，「我們現在站在歷史的轉折點，踏上新的邊疆，將這段不可動搖的日美關係提升至更高的高度，並交給下一個世代」。
岸田說，「最後，讓我用各位都知道的『星際爭霸戰』一句台詞總結，『勇敢走向前人所未至的領域』」。
星際爭霸戰演員之一喬治．武井為日裔美國人第二代，外祖父母為來自廣島縣的移民。而在國宴賓客報以掌聲之後，家族來自廣島、選區也是廣島的岸田補充，「順帶一提，扮演星艦企業號舵手蘇魯的喬治．武井也有廣島血統」，又引發現場一陣笑聲。
岸田表示，「我謹以這句話來為我們開拓日美關係敬酒，勇敢地走吧，乾杯！」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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