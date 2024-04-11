因金錢糾紛起口角！31歲台男在柬埔寨槍殺台灣人 藏屍行李箱入住酒店被捕

柬中時報報導，柬埔寨警方表示，一名在柬埔寨賭場擔任工作人員的31歲台灣劉姓男子，遭同為台灣人的31歲林姓男子槍擊頭部身亡，林姓兇嫌將劉男屍體塞進行李箱，拖著行李箱入住首都金邊一間酒店，於10日被捕，警方在酒店房間找到裝著屍體的行李箱。

林男供稱，他向死者借200萬泰銖（約台幣176萬元）用於放高利貸，之後兩人發生爭吵，他向死者太陽穴開槍，導致死者身亡。林男隨後將屍體塞進行李箱，拖著行李箱步行前往300公尺外另一間酒店入住。

警方指出，死者5日就失聯。一名台灣男子7日透過微信聯絡死者家人，聲稱他們綁架死者，要求支付四萬美元贖金（約台幣129萬元）。

警方10日與情報當局合作，掌握線索，斷定死者已遭謀殺；屍體被塞入行李箱並被帶往金邊一間酒店。 警方前往該酒店逮捕林姓嫌犯，在房間內找到裝有屍體的黑色行李箱。

警方指出，酒店攝影機拍到林男拖著藏有屍體的行李箱入住，他們除了在房間找到裝有屍體的行李箱，也找到一把槍和四枚子彈。