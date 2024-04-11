快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

因金錢糾紛起口角！31歲台男在柬埔寨槍殺台灣人 藏屍行李箱入住酒店被捕

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
31歲林姓台灣男子（左）涉嫌在柬埔寨槍殺劉姓台灣男子，10日被捕。圖／翻攝柬中時報臉書
31歲林姓台灣男子（左）涉嫌在柬埔寨槍殺劉姓台灣男子，10日被捕。圖／翻攝柬中時報臉書

柬中時報報導，柬埔寨警方表示，一名在柬埔寨賭場擔任工作人員的31歲台灣劉姓男子，遭同為台灣人的31歲林姓男子槍擊頭部身亡，林姓兇嫌將劉男屍體塞進行李箱，拖著行李箱入住首都金邊一間酒店，於10日被捕，警方在酒店房間找到裝著屍體的行李箱。

林男供稱，他向死者借200萬泰銖（約台幣176萬元）用於放高利貸，之後兩人發生爭吵，他向死者太陽穴開槍，導致死者身亡。林男隨後將屍體塞進行李箱，拖著行李箱步行前往300公尺外另一間酒店入住。

警方指出，死者5日就失聯。一名台灣男子7日透過微信聯絡死者家人，聲稱他們綁架死者，要求支付四萬美元贖金（約台幣129萬元）。

警方10日與情報當局合作，掌握線索，斷定死者已遭謀殺；屍體被塞入行李箱並被帶往金邊一間酒店。 警方前往該酒店逮捕林姓嫌犯，在房間內找到裝有屍體的黑色行李箱。

警方指出，酒店攝影機拍到林男拖著藏有屍體的行李箱入住，他們除了在房間找到裝有屍體的行李箱，也找到一把槍和四枚子彈。

行李箱 酒店

延伸閱讀

被打開亂翻！他日本獨旅行李箱「放廁所外」 網曝最慘後果

柬埔寨用水苦 暨大跨國助力改善興設啟用淨水場

暨大助柬埔寨改善水資源 啟用第2座淨水設備

孔劉、徐玄振奇幻新劇受矚 原著「行李箱」剖析都會愛情

相關新聞

在柬埔寨槍殺台灣人！31歲台男藏屍行李箱入住酒店被捕

柬中時報報導，柬埔寨警方表示，一名在柬埔寨賭場擔任工作人員的31歲台灣劉姓男子，遭同為台灣人的31歲林姓男子槍擊頭部身亡...

南韓國會選舉，在野陣營取得大勝

4月10日韓國舉行第22屆國會選舉，最大在野黨共同民主黨取得大勝，300席中取得174席，超過總統尹錫悅所屬國國民力量的108席。若加上革新黨、新未來及進步黨，泛進步陣營共取得優勢過半的188席，不過仍沒有通過2/3的修憲門檻。然而，「朝小野大」的局面代表尹錫悅過去兩年執政成績慘淡，未來3年任期中將如何與掌控大多席次的在野陣營協作、推進政策，將會是尹錫悅一大挑戰。

沒上鎖！東京日本橋百貨公司辦金製品展示會 200萬金碗失竊

日本東京日本橋一家百貨公司舉辦的金製品展示會上，一只價值1000萬日圓（約新台幣210萬元）的金碗失竊，警視廳正以竊盜罪...

澳洲替維基解密創辦人求情 拜登考慮撤銷起訴

美國總統拜登今天表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」（WikiLeaks）網站創辦人亞桑傑（Julian Assang...

影／跟拜登舉行聯合記者會 岸田誤稱大陸為「同盟國家」急忙苦笑道歉

日本首相岸田文雄10日赴美國華府進行國是訪問，並跟美國總統拜登在白宮舉行聯合記者會。共同社報導，岸田一度誤稱中國大陸為日...

日媒：南太平洋重要性增 維持對台邦交意義重大

日媒今天分析，美國與中國對立之際，南太平洋島嶼國的重要性與日俱增，並稱中國挖角南太平洋的台灣友邦之際，也顯示與台灣維持邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。