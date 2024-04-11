快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

澳洲替維基解密創辦人求情 拜登考慮撤銷起訴

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統拜登（圖）表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」網站創辦人亞桑傑撤銷起訴的請求。 法新社
美國總統拜登（圖）表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」網站創辦人亞桑傑撤銷起訴的請求。 法新社

美國總統拜登今天表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」（WikiLeaks）網站創辦人亞桑傑（Julian Assange）撤銷起訴的請求。

維基解密2010年釋出大量美國機密文件，包含軍事紀錄和外交電報，亞桑傑因此遭美國以18條罪項起訴通緝。英國先前已批准美國提出引渡亞桑傑的請求，他目前正在尋求上訴。

路透社報導，澳洲國會下議院2月14日通過一項動議，要求讓澳洲籍的亞桑傑返國。長久以來表達反對拘押亞桑傑的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當時也投下贊成票。

拜登（Joe Biden）今天被媒體記者問及，對於澳洲方面請求撤銷起訴亞桑傑一事是否做出回應，他回答：「我們正在斟酌這件事。」

艾班尼斯表示，澳洲政府已透過各種可能方式，向所有相關政府層級提出這項議題，也將持續透過外交交涉讓亞桑傑獲釋。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這是來自拜登總統令人振奮的言論。」

「我認為這件事情必須做個了斷。亞桑傑先生已經付出重大代價，真的夠了。我強烈認為，持續監禁亞桑傑先生不會帶來任何好處。我已表達澳洲政府這項觀點。」

亞桑傑的律師波拉克（Barry Pollack）也表示，拜登的言論振奮人心。波拉克3週前才說，亞桑傑的律師團看不到美國對他的起訴有任何解決跡象。

美國司法部今天並未就拜登的發言立即回應路透社的置評請求。

亞桑傑 澳洲 美國

延伸閱讀

影／跟拜登舉行聯合記者會 岸田誤稱大陸為「同盟國家」急忙苦笑道歉

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

【Daily Podcast】南韓國會選舉在野陣營取得大勝／岸田文雄與拜登會談聚焦加強對抗中國／戰火下的加薩，如何度過開齋節？

白宮國宴招待岸田夫婦 吃肋眼牛、開心果蛋糕

相關新聞

因金錢糾紛起口角！31歲台男在柬埔寨槍殺台灣人 藏屍行李箱入住酒店被捕

柬中時報報導，柬埔寨警方表示，一名在柬埔寨賭場擔任工作人員的31歲台灣劉姓男子，遭同為台灣人的31歲林姓男子槍擊頭部身亡...

南韓國會選舉，在野陣營取得大勝

4月10日韓國舉行第22屆國會選舉，最大在野黨共同民主黨取得大勝，300席中取得174席，超過總統尹錫悅所屬國國民力量的108席。若加上革新黨、新未來及進步黨，泛進步陣營共取得優勢過半的188席，不過仍沒有通過2/3的修憲門檻。然而，「朝小野大」的局面代表尹錫悅過去兩年執政成績慘淡，未來3年任期中將如何與掌控大多席次的在野陣營協作、推進政策，將會是尹錫悅一大挑戰。

沒上鎖！東京日本橋百貨公司辦金製品展示會 200萬金碗失竊

日本東京日本橋一家百貨公司舉辦的金製品展示會上，一只價值1000萬日圓（約新台幣210萬元）的金碗失竊，警視廳正以竊盜罪...

澳洲替維基解密創辦人求情 拜登考慮撤銷起訴

美國總統拜登今天表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」（WikiLeaks）網站創辦人亞桑傑（Julian Assang...

影／跟拜登舉行聯合記者會 岸田誤稱大陸為「同盟國家」急忙苦笑道歉

日本首相岸田文雄10日赴美國華府進行國是訪問，並跟美國總統拜登在白宮舉行聯合記者會。共同社報導，岸田一度誤稱中國大陸為日...

日媒：南太平洋重要性增 維持對台邦交意義重大

日媒今天分析，美國與中國對立之際，南太平洋島嶼國的重要性與日俱增，並稱中國挖角南太平洋的台灣友邦之際，也顯示與台灣維持邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。